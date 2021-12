von Christiane Keutner

2022 sind für Investitionen rund 2,1 Millionen Euro vorgesehen. Das bedeutet: Jeder Einwohner investiert quasi 528 Euro; im Vorjahr waren es noch 393 Euro. Zu den Vorhaben im kommenden Jahr gehört die Planung des Endausbaus der Ziegeleistraße. 70 000 Euro sind für 2022 vorgesehen, 570 000 Euro dann für die Baumaßnahme 2023. Die Wasserleitungen schlagen mit weiteren 170 000 Euro zu Buche.

Millionen für Ortsdurchfahrt

Ein Projekt, das vielen Bürgern am Herzen liegt, ist die Ortsdurchfahrt. „Das wollen wir jetzt planen und umsetzen“, konstatierte Kämmerer Willamowski. Das Projekt sollte schon früher angegangen werden. Doch Corona sei dazwischengekommen – und eine damit nicht vorhersehbare Entwicklung der Finanzen. Auch die Vakanz des Ortsbaumeister-Amtes habe gebremst. Nach der Neubesetzung wollte man dem neuen Amtsinhaber Patrick Hummel eine Einarbeitungszeit zugestehen.

Gehwege, Randstreifen und Straße der Ortsdurchfahrt Bermatingen sind im desolaten Zustand und sollen erneuert werden. | Bild: Christiane Keutner

Nun werden in den nächsten drei Jahren die Mittel im Haushalt eingestellt. Für die Erneuerung der Ortsdurchfahrt von Ortsschild zu Ortsschild sind Gesamtkosten in Höhe von 1,4 Millionen Euro veranschlagt. Auch hier kommen 640 000 Euro für die Wasserleitungen dazu. „Das Land zahlt grundsätzlich den Straßenbelag, die Gemeinde muss für Gehweg, Beleuchtung, Wasserleitung und den Kanal aufkommen“, erläuterte Ivo Willamowski.

2022 sollen auch die Planungen für die L 205 intensiviert, die Maßnahme 2023 begonnen und 2024 vollendet sein. „Die Sanierung der Ortsdurchfahrt ist uns ein großes Anliegen. Aber wir können sie nicht auf einmal umsetzen, weil wir nicht die gesamte Straße sperren können; deshalb haben wir die Maßnahme auf zwei Jahre aufgeteilt.“ Gestalterische Details im Zuge der Sanierung werde der Gemeinderat entscheiden.

Bündel an Maßnahmen geplant

Weitere Investitionen in 2022: 100 000 Euro Planungskosten für das künftige Wohngebiet „In der Breite“ (ehemaliger Sportplatz), Einlaufbauwerk Mühlbach und Fließgewässerrenaturierung (200 000 Euro), für Grundstückskäufe 202 000 Euro, Trägerdarlehen (158 170 Euro), die Erneuerung des Kanals Buchbergstraße (105 000 Euro), und für die Landessanierungsprogramme (LSP) Bahnhof (100 000 Euro) und Kirchweg (210 000 Euro).

Auch Erhaltungsmaßnahmen kosten: Malerarbeiten, Parketterneuerung und Schließanlage des Dorfgemeinschaftshauses erfordern geschätzte 57 000 Euro, Rathaus und Ortsverwaltung 62 000 Euro und eine Industriebeschichtung im Bauhof 31 000 Euro. Für die Generalsanierung des Bahnhofs sind 100 000 Euro für 2022 und 155 000 Euro für 2023 eingeplant, für die Planung des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses 100 000 Euro in 2022 und vier Millionen Euro für die Umsetzung in 2024 und 2025. Zudem wird in Bildung investiert. Für digitale Tafeln in der Grundschule sind 100 000 Euro eingestellt; etwa die Hälfte davon bezuschusst das Land. Für Planungen zur Erweiterung der Betreuung sind 50 000 Euro vorgesehen, für die darauffolgenden zwei Jahre nochmals 200 000 Euro.

Froh ist der Kämmerer, dass die Gemeinde trotz Pandemie bei der Gewerbesteuer kaum einen Einbruch erlitten hat: „Die Firmen sind sehr robust.“ Mit dieser optimistischen Aussicht hat er 1,3 Millionen Euro – das sind 150 000 Euro mehr als bisher – an Gewerbesteuer für die Gemeinde veranschlagt. Das ist so viel wie noch nie. „Es steckt zwar ein gewisses Risiko dahinter, aber ein kalkulierbares.“ Auch wegen erhöhten Personalaufwandes – ein neuer Wassermeister muss etwa eingearbeitet und die Stelle teils doppelt besetzt werden – sowie überschaubaren Erhöhungen in weiteren Bereichen, rechnet er mit einer leichten Verschlechterung des Ergebnisses für den Gesamthaushalt.

„Den Haushalt 2022 können wir nicht ganz ausgleichen, obwohl wir unseren Auftrag der Generationengerechtigkeit ernst nehmen und die schwarze Null anstreben“, so Willamowski. Doch die Gemeinde stehe insgesamt gut da: Sie habe aufgrund der positiven Ergebnisse in vorigen Jahren – 2018 bis 2020 – eine Rücklage von vier Millionen Euro gebildet und gehe achtsam damit um. Einige Zahlen seien noch nicht berechenbar, wie beispielsweise Zuschüsse von Bund und Land. Aber grundsätzlich gelte: Es werde nur in Notwendiges investiert.