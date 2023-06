2022 war laut polizeilicher Kriminalstatistik ein sehr gutes Jahr für Bermatingen. Stephan Stitzenberger, Leiter des Polizeireviers Überlingen, und Günter Reiners, Leiter des Polizeipostens Markdorf, präsentierten dem Gemeinderat allgemeine und gemeindespezifische Daten. „Sie leben in Bermatingen mit im schönsten Flecken, auf jeden Fall in einem ganz sicheren“, so Stitzenberger. Hier liege die Zahl der Straftaten bei der Hälfte des Landesdurchschnitts. Allgemein habe man die niedrigste Kriminalitätsbelastung seit dem Jahr 1984. Zugenommen haben allerdings die Enkeltrick- und Schockanrufe. „Bitte weitersagen: Kein Polizeibeamter fordert Geld oder Schmuck, auch nicht, um es einzulagern.“

In Bermatingen gab es 2022 insgesamt 104 registrierte Straftaten, etwa so viele wie vor Corona. 85 waren es im Corona-Jahr 2021. Der Wohnungseinbruchdiebstahl sei weiterhin auf niedrigem Niveau. In Bermatingen gab es gerade mal einen Fall mehr. Das liege vielleicht an der Beleuchtung und an durchs Homeoffice belebte Wohnungen und Häuser, so Reiners. „Wir haben eine sehr, sehr gute Aufklärungsquote in Bermatingen, mit die höchste im ganzen Gebiet des Polizeipräsidiums mit 76 Prozent“, so Stitzenberger. Mitentscheidend dafür sei jedoch die Deliktstruktur, manche seien leichter, manchmal nur immens aufwändig aufzuklären. Die Tatverdächtigen in der Gemeinde werden nicht jünger, im Bereich 18 bis 21 Jahre seien sie entgegen des Trends sogar gesunken. Reiners beklagte allgemein die gestiegene Respektlosigkeit gegenüber der Polizei. In Bermatingen gab es hier keinen Vorfall. Die Gewaltkriminalität mit Bedrohungen und Körperverletzungen nahm um 15 Fälle auf 28 zu – mit sehr hoher Aufklärungsquote. Die Zahl der Diebstähle sei mit zwölf um einen Fall gegenüber 2021 gesunken, ebenfalls die Vermögens- und Fälschungsdelikte von 31 auf 22.

Gestiegen seien allerdings die Vermögens- und Täuschungsdelikte am Telefon. Sie machten den Großteil der registrierten Straftaten in Bermatingen aus. Die beiden warnten eindringlich, sich am Telefon nicht hereinlegen zu lassen. Bürgermeister Martin Rupp will noch öfter im amtlichen Mitteilungsblatt auf die Betrügermasche hinweisen. Wichtig sei der Polizei auch die Verkehrstüchtigkeit und Ablenkung durchs Handy am Ohr. Ein Drittel aller, die bei einem Verkehrsunfall ums Leben kamen, waren nicht angegurtet.