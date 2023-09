Bermatingen – Feuerwerk, Jubiläumswein und -glas, Gottesdienst Open Air und eine moderierte Schau „Weinbau im Wandel der Zeit“ mit historischen bis modernen Geräten: Mit diesen Extras würdigen die fünf veranstaltenden Vereine den 50. Geburtstag des Bermatinger Weinfests. Sie laden von Freitag bis Sonntag, 1. bis 3. September, zum Feiern auf dem Platz in der Jägerstraße und im Weinkeller ein.

Dort können die Besucher an allen drei Tagen die edlen Tropfen des „Weingut Markgraf von Baden“ sowie die Spezialitäten der Vereine genießen: Sie grillen Bärenspeck, Steaks und Würste, backen Wilde Kartoffeln und Flammkuchen, braten Schupfnudeln, frittieren Pommes und mehr und bieten neben Wein und alkoholfreien Getränken auch Apérol und Hugo an, am Sonntag zusätzlich Kaffee und Kuchen.

Musik unterschiedlichen Genres bedienen jeden Geschmack, ob Pop, Rock, Schlager, Volksmusik in all seinen Facetten, gespielt von Bands und Musikvereinen oder aufgelegt vom DJ.

Zum Programm gehört die Weinwanderung des Touristischen Arbeitskreises: Rund zweieinhalb Stunden geht es durch die Bermatinger Reben, dazu gibt es Weinproben, offeriert und erklärt von einem Vertreter des markgräflichen Weinguts und von Mathias Dilger vom gleichnamigen Weingut. Am Samstag wird Bodensee-Weinprinzessin Elin Sophie Arnold aus Hagnau auf dem Festplatz empfangen, wo die Organisatoren und Vertreter der Gemeinde das 50. Weinfest offiziell eröffnen. Pfarrer Ulrich Hund feiert mit den Besuchern einen Gottesdienst auf dem Festplatz. Nachmittags können die Besucher über Oldtimer-Traktoren staunen und ab 14.30 Uhr über die Vorführungen im Weinbau im Wandel der Zeit. Kinder und Jugendliche können sich auf dem Kinderkarussell, an der Schießbude oder am Süßigkeitenstand verlustieren.

In besonderer Kulisse, mitten in den Weinbergen, sorgen bengalische Lichter und funkensprühende Raketen am Samstag beim Klangfeuerwerk für ein beeindruckendes Schau- und Hörspiel. Darauf können die Besucher mit dem hochwertigen Jubiläums-Weinglas anstoßen – vielleicht mit einem Rosé, dem Jubiläumswein?

Das Programm

Freitag, 1. September

Ab 18 Uhr: Ausschank

20.30 Uhr: „Rent a Band“ Hauptbühne, DJ „CR-Musik“ im Weinkeller.

Samstag, 2. September

14 Uhr: Weinwanderung ab Rathaus, Online-Anmeldung unter www.bermatingen.de.

Ab 17 Uhr: Ausschank

18 Uhr: Empfang der Weinprinzessin, Musikgesellschaft Maienfeld/Schweiz spielt.

Ab 20 Uhr: „Edelrock“ auf der Hauptbühne, „Dorfbachmusikanten“ und „Schippe 7“ im Weinkeller.

22.30 Uhr: Feuerwerk und beleuchtete Weinreben.

Sonntag, 3. September

10.30 Uhr: Festgottesdienst mit Pfarrer Ulrich Hund auf dem Festplatz

11.30 Uhr: Frühschoppen mit dem MV Bermatingen

13.30 Uhr: Corso der Oldtimer-Traktoren, moderiert von Karl Volz / Ausstellung.

14.30: Vorführung der Gerätschaften von anno dazumal bis heute, moderiert von Winzermeister Mathias Dilger.

Festausklang mit dem MV Ahausen