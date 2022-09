Bermatingen – „Fachwerk und Reben gemütlich erleben“: Unter diesem Motto laden fünf Vereine unter der Leitung von Klaus Gommeringer vom Sportverein zum Bermatinger Weinfest ein. Sie knüpfen nach coronabedingter zweijähriger Zwangspause wieder an liebgewordene Traditionen an: Zum 49. Mal wird am ersten Septemberwochenende auf dem Festplatz in der Jägerstraße, im Jägerkeller und in den lauschigen Lauben gefeiert; mit Wein und zahlreichen kulinarischen Köstlichkeiten sowie einem umfangreichen musikalischen Programm.

Am Freitag, 2. September, startet das Fest um 18 Uhr mit dem Ausschank der veranstaltenden Vereine und Livemusik mit „Hans und seine Freunde“ auf dem Festplatz.

Am Samstag, 3. September, beginnt das Weinfest um 17 Uhr. Gegen 18 Uhr wird die Badische Weinkönigin empfangen, untermalt vom Platzkonzert des Musikvereins Bermatingen. Ab 20 Uhr gibt es wieder Livemusik mit „Hans und seine Freunde“. Zu deren Rhythmen lässt sich auch hervorragend tanzen.

Am Samstag verspricht außerdem die musikalische Unterhaltung mit „Die Aichers“ im historischen Gewölbekeller wieder beste und ausgelassene Stimmung. Interessant und aufschlussreich dürfte auch die geplante Weinwanderung am Samstag sein, die in bewährter Art und Weise von Meinrad Dilger angeboten wird; ein Angebot des Touristischen Arbeitskreises. Treffpunkt ist um 14 Uhr in an der Zunftstube in der Autenweiler Straße 7. Es wird ein Kostenbeitrag von 4 Euro erhoben.

Am Sonntag, 4. September werden traditionell benachbarte und befreundete Musikvereine für die Unterhaltung auf dem Festplatz sorgen. So spielt ab 11 Uhr der Musikverein Ahausen zum Frühschoppen, ab 14.30 Uhr der Musikverein Roggenbeuren und ab 19 Uhr lassen die Dorfbachmusikanten das Weinfestwochende ausklingen.

Wiederbelebt wird in diesem Jahr auch das Kinderprogramm am Sonntag ab 13 Uhr auf der Wiese am Rande des Festplatzes. So können sich auch die jüngsten Besucher bei Torwandschießen, Schokokussschleuder, Mal- und Bastelangeboten sowie einem Kinderkarussell am Sonntag bestens vergnügen.

Die bewirtenden Vereine sind Sportverein, Tennisverein, Musikverein, Bärenzunft und Feuerwehr Bermatingen.

Öffnungszeiten und Eintritt

Freitag, 2. September: 18 Uhr bis 1 Uhr; Samstag, 3. September: 17 Uhr bis 1 Uhr; Sonntag, 4. September: 10.30 Uhr bis 24 Uhr. Eintritt an allen Abenden: 3 Euro. Weinfestglas: 1 Euro. Gläser aus früheren Jahren dürfen mitgebracht werden.

Speisekarte

Das Weinfest bietet für alle etwas. Die Speisekarte: Schmalzbrot, Pommes-Frites, Lachsbrötchen, Curry- und Grillwurst, Kässpätzle, Käsehappen, Flammkuchen, Cevapcici, gerillter Bärenspeck, Fischknusperli, Waffeln, „Wilde Kartoffeln“, Schnitzelwecken, Krautspätzle, Chili con Carne, Calamaris, Schinken-Käse-Seele, Pizzaseele und Salatteller.