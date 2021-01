Nun ist es da – endlich – das neue Jahr 2021. Ein Jahr, von dem viel erwartet wird, nachdem sein Vorgänger als das Pandemie-Jahr in die Geschichte eingehen wird und viel von den Menschen abverlangte. Der zweite Corona-Lockdown im November ließ bereits erahnen, dass die besinnliche Weihnachtszeit eventuell nicht ganz so besinnlich werden könnte wie erwartet. Kontaktbeschränkungen und Ausgangssperre stießen nicht nur auf Verständnis, sondern lösten auch Unmut und Befürchtungen aus. Der SÜDKURIER hat mit Bermatingern gesprochen, wie sie die spezielle Zeit zwischen den Jahren erlebt haben.

Marc Rumpel: Nicht das erste Weihnachtsfest im engsten Kreis

Marc Rumpel aus Bermatingen schaut nach vorne und hofft, dass sich möglichst bald alles wieder normalisiert. | Bild: privat

Marc Rumpel verbrachte die Feiertage entspannt mit seiner Familie. Vorausschauend hatten er und seine Frau Mona sich etwa darauf eingestellt, dass ab Heiligabend die Lebensmittelmärkte für drei Tage geschlossen sein werden. „Für uns waren Heiligabend und die Feiertage kein Problem, man konnte sich lange genug auf die Situation vorbereiten und dementsprechend planen. Es gab genug Essen für alle“, erzählt er.

„Wir hoffen, dass sich die Situation schnell verbessert und wir alle bald wieder ohne Beschränkungen leben können.“ Marc Rumpel

Auch die beschränkte Anzahl gemeinsam feiernder Haushalte traf die Rumpels nicht allzu hart, hatte man doch bereits 2019 in unwissender Voraussicht entsprechende Szenarien getestet. „Da wir wie letztes Jahr Heiligabend im engsten Kreis der Familie feiern konnten, hat sich für uns nicht wirklich etwas verändert, das hat es uns dieses Mal natürlich leicht gemacht.“ Marc Rumpel ist keiner, der unnötig das Vergangene bedauert, den Blick nach vorne gerichtet, möchte er mit seiner Familie zuversichtlich ins neue Jahr gehen. „Wir hoffen, dass sich die Situation schnell verbessert und wir alle bald wieder ohne Beschränkungen leben können.“

Doch bei aller Zuversicht ist da etwas, dass einen Schatten auf das noch junge Jahr wirft: kein Fasnetsauftakt am 6. Januar, für Rumpel als Mitglied des Elferrats der Bärenzunft Bermatingen ein dicker Wermutstropfen. „Es ist traurig, ohne die Fasnet wird uns definitiv etwas fehlen, aber die Gesundheit aller geht klar vor“, sagt er.

Ehepaar Viellieber verbringt bewusst gemeinsame Zeit

Ebenfalls eher unaufgeregt verbrachten Heike und Wolfgang Viellieber die vergangene Woche. Sie nutzen die Zeit bewusst, um zum Beispiel gemeinsam schöne Spaziergänge zu unternehmen, etwas zu lesen und lecker zu essen. „Wir haben einen Speisezettel gemacht und hatten so mehr als ausreichend zu essen über die Feiertage. Die Sorge, dass es nicht reichen könnte, war somit unbegründet. Im Gegenteil, wir mussten sogar noch einiges einfrieren“, sagt Heike Viellieber. Trotz der Kontaktbeschränkungen fühlten sie sich zu keinem Zeitpunkt einsam. „Schwer waren die Feiertage für uns nicht, wir haben zu Verwandten und Freunden via Telefon und Whatsapp oder im Rahmen des Erlaubten Kontakt gehalten, wir kamen klar.“

Heike und Wolfgang Viellieber haben ruhige Feiertage verbracht. Sie haben sich bewusst gemacht, wie gut es ihnen eigentlich geht. | Bild: privat

„Wir, unsere Familie und Freunde sind gesund, wir haben warme Wohnungen, genug zu essen, also geht es uns hervorragend.“ Heike und Wolfgang Viellieber

Besonders die Feiertage im Lockdown machten den Vielliebers deutlich, wie gut es ihnen eigentlich gehe, so das Ehepaar. „Wir, unsere Familie und Freunde sind gesund, wir haben warme Wohnungen, genug zu essen, also geht es uns hervorragend. Dessen sind wir uns sehr bewusst geworden.“ Heike und Wolfgang Viellieber wollen das neue Jahr zuversichtlich angehen, da mit den Impfungen begonnen wurde und mit steigenden Temperaturen auch wieder mehr Aktivitäten möglich sein werden. Daher lautet ihr Fazit: „Wir sind bisher sehr gut durch die Pandemie-Zeit gekommen und werden auch weiterhin das Beste daraus machen.“

Feiertagsauftakt mit Schrecken für Ursula Sterk

Für Ursula Sterk begannen die Feiertage eher unschön. Am Morgen des 23. Dezember fühlte sie sich nicht gut. Sie ließ sich umgehend von ihrem Hausarzt auf Covid-19 testen, da sie an Multipler Sklerose (MS) erkrankt ist und zur Risikogruppe gehört. Doch erfreulicherweise war das Testergebnis negativ und sie nur „normal“ krank. Den Heilgenabend verbrachte sie gemeinsam mit ihren Nachbarn, die für sie so etwas wie Familienersatz geworden sind. „Geschenke gab es dieses Jahr keine, weil wir untereinander abgemacht hatten, dass jeder etwas Soziales macht. Wir haben uns dann erzählt, wer welchen Geschenke-Wunsch hat, Wirklichkeit werden lassen“, sagt Sterk.

Ursula Sterk und Egbert Benz beim gemeinsamen Brettspielabend an Heiligabend. | Bild: privat

„Wir hatten es gemütlich. Das reicht mir vollkommen.“ Ursula Sterk

Ursula Sterk braucht kein großes Tamtam an den Feiertagen, sie ist dankbar für die Freunde, die sie um sich hat. Kochend und spielend genoss sie die stillen Tage. „Es gab immer was Leckeres zu Essen und wir hatten es gemütlich. Das reicht mir vollkommen.“ Dass sie Silvester aufgrund ihrer Erkältung zusammen mit ihrem Kater schlicht verschlafen hat, bedrückt sie im Nachhinein nicht sonderlich, denn sie habe das alles nicht als schlimm empfunden. „Ich bin einfach nur froh, dass es kein Corona war und jetzt hoffe ich, dass irgendwann die Wende kommt und alles wieder normaler wird.“