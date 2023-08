Sachlichkeit und Emotionen wechselten in der Diskussion zum Projekt „In der Breite“. Wie geht es dort weiter? Zwei Jahre nach der Entscheidung für den Investor Sparkasse Bodensee fragten sich das Gemeinderäte und Verwaltung. Vier Vertreter des Sparkassenvorstands berichteten im Gemeinderat im Beisein ungewöhnlich vieler Zuhörer von den Schwierigkeiten und den Bedingungen, die an das komplexe Projekt geknüpft sind, und nahmen Stellung zu Vorhaltungen.

Nils Hoffmann, stellvertretender Vorstandsvorsitzender, betonte, dass die Sparkasse Bodensee weiterhin großes Interesse an den Bauplätzen und am Projekt habe, das sie mit der Gemeinde weiterentwickeln will: „Es ist viel passiert, es hat Kraft und Zeit gekostet, wir haben eine mittlere sechsstellige Summe in die Planung investiert.“ Pandemie und ein stark entwickelter Zinssatz hätten sie gebremst. Als starker Partner der Region wolle man auch gemeinnützige Ziele verfolgen. Aktuell stünden sie vor vier großen Herausforderungen vor der finalen Entscheidung zur Umsetzung des Projekts, sie müssten mit der Gemeinde gelöst werden.

Ärzte bevorzugen Eigentum

Diese erläuterte Jörg Gompper, stellvertretendes Vorstandsmitglied. Erstens: Fast alle Ärzte wollen Praxisräume erwerben statt mieten. Ein Verkauf sei der Sparkasse aber aufgrund ihrer Satzung nicht möglich. Einzig ein Zahnarzt könne sich Miete vorstellen, er benötige aber einen Allgemeinarzt in der Nähe. Zweitens: Das Konzept Jung und Alt der Stiftung Liebenau scheitere an deren Unwillen, Generalmieter zu werden, mit der Möglichkeit unterzuvermieten. Drittens: die unentgeltliche Bereitstellung eines Gemeinschaftsraumes. Viertens: Die Sparkasse sei noch kein Grundstückseigentümer, deshalb unterschrieben Mieter auch nicht. Die Entscheidungen seien an den Verwaltungsrat gebunden, der sich auch an Wirtschaftlichkeit orientieren müsse, wenngleich sie mit deutlich geringeren Rendite-Erwartungen als Privatunternehmer dieses Projekt angingen.

Carola Uhl (CDU) betonte, der Gemeinderat sei nicht gewillt, vom Konzept mit Sozialstation, Café und Gemeinschaftsraum abzurücken: „Es geht um Hilfe für Leute, damit sie möglichst lange in ihren Räumen leben können. Genau diese Pläne waren die Grundlage für die Entscheidung des Gemeinderats, das Projekt an die Sparkasse zu vergeben. Wir fordern nicht nur die Zusage, das baulich umzusetzen, sondern auch, den Betrieb im Sinne des Konzepts zu gewährleisten.“ Ein weiteres Verzögern sei nicht akzeptabel. „Das war unser Ziel, aber wir sind da an Grenzen gestoßen“, so Hoffmann. Mona John, Referentin Projektentwicklung: „Würden wir die Pläne als Eigentumsprojekte umsetzen, hätten wir Ärzte.“ Ein anderer Investor könne ein aus dem Gesamtprojekt herauszulösendes Objekt übernehmen und das den Ärzten anbieten, schlug Hoffmann vor. „Wir warten seit zwei Jahren auf das wichtige Projekt, das uns sehr am Herzen liegt. Ich habe das Gefühl, hingehalten zu werden“, sagte Franz Kutter (FW). Der Grundstückspreis, den er nicht für übertrieben halte, habe sich an den sozialen Aspekten orientiert.

Hoffmann wies den Vorwurf des Verzögerns weit von sich. Die Sparkasse habe höchstes Interesse, zumal ein hoher Förderanteil, der das Projekt erst möglich mache, nur gewährt werde, wenn die Häuser bis 2026 stünden. Die Liebenau sei von der Absichtserklärung zu mieten, zurückgetreten. Zudem sei nicht klar hinterlegt worden, dass der Gemeinschaftsraum unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden solle. Zu prüfen sei, ob er zu Wohnraum werden könne. Der aus Sicht der Gemeinde sehr faire Preis decke den Gemeinschaftsraum ab, erwiderte Bürgermeister Martin Rupp: „Wenn es ein reines Wohnprojekt wäre, hätten wir einen anderen Preis nehmen können.“ Laut Hoffmann könne die Sparkasse selbst soziale Belegungskriterien erarbeiten; sie bräuchten die Stiftung Liebenau nicht, die kein Interesse signalisiert habe. Dem widersprach Rupp: „Mein Ansprechpartner bei der Stiftung hat mir bestätigt, dass die Stiftung nach wie vor an einer Kooperation interessiert ist.“ Jakob Krimmel (LBU) erkundigte sich nach Referenzen der Sparkasse bei sozialen Projekten. Hoffmann verwies auf Kompetenzen der Mitarbeiter im Bereich Sozialer Wohnungsbau.

Bank will Kaufvertrag

Ein viertes Anliegen ist dem Geldinstitut ein Kaufvertrag. „Wir können keine 2,5 Millionen ausgeben, um weiterzuplanen, bevor der abgeschlossen ist.“ Die Gemeinde möchte erst beurkunden, wenn alle Bedingungen erfüllt sind. Beide Seiten versicherten sich trotz heftiger Diskussion des gegenseitigen Vertrauens mit der Absicht, das Projekt gemeinsam zum Abschluss bringen zu wollen. August Gustke, Betreuer im Grundstücksveräußerungsverfahren, berief sich auf den Vorvertrag und die solide Planung. Er hätte sich von der Sparkasse eine aktivere Zusammenarbeit gewünscht, um Probleme eher gemeinsam lösen zu können. Jörg Gompper signalisierte Gesprächs- und Kompromissbereitschaft und versicherte, das Konzept so zeitnah wie möglich umsetzen zu wollen. Die Sparkasse habe eine eigene Mietverwaltung sowie ein umsetzbares Konzept für Jung und Alt.

Für Roland Schellinger (FW) war es unfassbar, dass der Investor zwei Jahre gebraucht habe, um in Erfahrung zu bringen, dass die Ärzte lieber Eigentum wollten. Nun solle die Gemeinde ein Ärztehaus voranbringen: „Ab dem Zeitpunkt würde ich die Reißlinie ziehen.“ Rupp beschwichtigte: „Die Sparkasse war bemüht, die ganzen Parameter zu erfüllen. Nichtsdestotrotz bedauern wir, dass es zwei Jahre gebraucht hat.“ Man müsse den Blick nach vorn richten und die Sparkasse Lösungsvorschläge erarbeiten. Franz Kutter (FW) empfahl das Herauslösen des Ärztehauses vom Projekt und darüber nachzudenken, ob 100 Quadratmeter Gemeinschaftsraum reichten. Für die Sitzung im September erwarte er von der Sparkasse Lösungen, um dann abzustimmen. „Eine klare Ansage“, so Rupp. Für die Gemeinde wäre es ein Riesenschmerz, wenn das Projekt nach drei Jahren Vorbereitung nicht gelinge. „Wir sind vorbereitet und werden die Informationen bereitstellen“, versicherte Hoffmann. Rupp will im September vorberaten und im Oktober entscheiden. Carola Uhl möchte die Vorschläge der Sparkasse rechtzeitig und schriftlich. Krimmel bat aufgrund der guten Erfahrungen mit der Stiftung Liebenau erneut darum, bezüglich einer Kooperation nachzufragen. Hoffmann sicherte dies und die Offenlegung der Förderungen zu.