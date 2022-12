von Christiane Keutner

Die Schwaden über dem großen Glühweintopf wetteifern mit den Atemwolken der ihn umgebenden Menschen: Vor der historischen Kulisse des Klosters Weppach in Bermatingen wärmen sich Erwachsene wie Kinder am Lagerfeuer. Sie greifen gern zum duftenden Zopfbrot und schlürfen heißen Punsch und Glühwein aus ihren mitgebrachten Tassen. Man kommt miteinander ins Gespräch und nutzt die Gelegenheit, geistreiche Wässerchen im ehemaligen Kloster zu probieren, dem noch ein Weihnachtsbaum festlichen Glanz verleiht.

Nach der Wanderung bei leicht frostigen Temperaturen wärmen Glühwein und Punsch so richtig schön auf. Dazu schmeckt das Zopfbrot. | Bild: Christiane Keutner

Zuvor hat die Gesellschaft Teile des Bermatinger Premium-Wanderwegs absolviert und nebenbei viel Interessantes über Land, Leute und Wein erfahren. Zweimal hatte der örtliche Touristische Arbeitskreis vor Corona die Winter-Wanderung angeboten. Nun gab es eine Neuauflage. Wer sie verpasste, kann am Samstag, 28. Januar, zu einer weiteren dreistündigen Glühweinwanderung mit Meinrad Dilger, Familie Mayer und Barbara Raeder aufbrechen. Treffpunkt ist am Rathaus Bermatingen, Salemer Straße 1, um 14 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die Glühweinwanderung endet am Kloster Weppach: Dort treffen sich die Teilnehmer zu Heißgetränken und Zopfbrot am Feuerchen oder im Klosterraum. | Bild: Christiane Keutner

Die Idee zur Winter-Wanderung durch die Reben und den stillen Wald entstand bei heißen Sommertemperaturen, nach einer erlebnisreichen Weinwanderung mit Weinprobe zum Torkelfest. Allen hatte die Tour so gut gefallen, dass sie launig eine Wiederholung „einforderten“. Aber ein Jahr warten? „Man müsste eine Glühweinwanderung machen“, sinnierte Meinrad Dilger, Onkel von Mathias Dilger vom gleichnamigen Weingut. Sofort griffen einige Damen den Gedanken auf: „Wir würden dann Zopfbrot backen“, boten sie an. Und so kam es: Der Touristische Arbeitskreis nahm die Wanderung im veranstaltungsarmen Januar in seinen Terminkalender auf und Meinrad Dilger erklärte sich sofort bereit, die Führung zu übernehmen. Entlang der Rebhänge erklärt er die Weinlagen. Er spricht von den Problemen der Weinbauern, mit denen sie im Laufe des Jahres zu kämpfen haben, und berichtet von den Arbeiten in der kalten Jahreszeit.

Im Gänsemarsch geht es über ein Brückle. | Bild: Christiane Keutner

Der Weg ist abwechslungsreich: Sanfte Anstiege wechseln sich ab mit steilen Teilstücken, es geht auf verwunschenen Pfaden entlang, mal über ein Brückle eines Bachs, dann wieder durch einen Tobel. Ziel sind das Kloster Weppach und der dort feilgebotene Glühwein.

Mit der Summe aus dem Spendenkästchen werden die Kosten beglichen, der Rest geht an die Gemeinde für einen guten Zweck. „Wir freuen uns wieder über viele Teilnehmer“, sagt Barbara Raeder vom Touristischen Arbeitskreis.