von Christiane Keutner

Es gilt als eines der gemütlichsten Feste in der Region: das Bermatinger Weinfest. Dank weitergehenden ehrenamtlichen Engagements kann es wieder stattfinden: Von Freitag, 2. bis einschließlich Sonntag, 4. September, laden fünf Vereine zum 49. Mal zum Feiern auf den Platz an der Jägerstraße und in den Jägerkeller ein. Drei Tage bieten die fünf Vereine – Sportverein, Musikverein, Tennisverein, Feuerwehr und der Narrenverein – leckere Tropfen des markgräflichen Weinguts und kulinarische Spezialitäten, bei denen auch Veganer fündig werden: Offeriert werden Lachsbrötchen, Grillwurst, „Wilde Kartoffeln“, Cevapcici, Salatteller, Kässpätzle, Pommes, Chili con Carne, Seelen, Krautspätzle, Schnitzelwecken, Waffeln, Fischknusperli und Käsehappen. Dazu gibt es jede Menge Musik auf dem Festplatz und im Keller sowie am Sonntag ab 13 Uhr ein Kinderprogramm auf der Wiese am Rand des Festplatzes.

Bermatingen Als in Bermatingen die Weinlese noch reine Handarbeit war Das könnte Sie auch interessieren

Harry Hilpert vom Musikverein Bermatingen, der stets für die Organisation hauptverantwortlich war, zog nach vielen Jahren 2019, nach dem bisher letzten Weinfest, einen Schlussstrich. Wer macht in dieser Position weiter? Das war die große Frage. Als Klaus Gommeringer, Vorsitzender des Sportvereins, die teilnehmenden Vereine zu einer Besprechung eingeladen hatte, hatte er auch schwups den Job, obwohl er ihn gar nicht wollte.

Aber: „Wir sind einer der aktivsten Vereine in Bermatingen und für die Gemeinde ist das Weinfest wichtig. Wenn das Fest stirbt, wäre das aber auch eine Katastrophe für den Sportverein und für die anderen Vereine“, sagte er mit Blick auf die dann fehlenden Einnahmen zur Finanzierung des Spielbetriebs und der weiteren Ausstattung der neuen Sportstätte. Alleine 10 000 Euro kostet eine geplante Absperrung. So sah sich Klaus Gommeringer dann doch in der Verantwortung.

Klaus Gommeringer übernimmt Organisation

Und die ist nicht von Pappe. Zwar ist jeder Verein für sich und seine Hütte verantwortlich, aber außerhalb nicht. Unter anderem mussten Treffen mit den Teilnehmern abgehalten, Absprachen getroffen, Kontakte zu Prinz Michael und zum Geschäftsführer Volker Faust vom Weingut des Markgrafen, zum DRK und zu Behörden geknüpft, Anträge bezüglich Genehmigung und Gestattung abgegeben, der unabdingbare Sicherheitsdienst verpflichtet und mit den Anliegern gesprochen werden. Überall stieß Klaus Gommeringer auf positive Resonanz. Zwei Jahre will er nun die Organisation übernehmen, bis zum großen Jubiläum, dem 50. Weinfest, „dann wird man weitersehen.“

Aber jetzt wird erst einmal gefeiert. Zur Veranstaltung wird sogar die Badische Weinkönigin erscheinen und dem Weinfest einen weiteren festlichen Rahmen verleihen. Seit Samstag ist die Jägerstraße gesperrt, die Bühne und Lauben werden aufgebaut. Möglichst wenige Änderungen sollten erfolgen. Klaus Gommeringer hofft nun auf gutes Wetter und viele Besucher, freut sich über das im Großen und Ganzen gute Miteinander und meint: „Das ist keine One-Man-Show, die Organisation ist auf viele Köpfe verteilt.“

Bodenseekreis Viel Sonne und wenig Regen stimmen die Winzer hoffnungsfroh Das könnte Sie auch interessieren