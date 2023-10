Im gemütlichen Klavierzimmer des Kulturkessels hat sich eine generationsübergreifende Gruppe eingefunden, freute sich auf einen schönen Abend mit Musikkabarett.

Künstler Johannes Kirchberg, der ein Musikstudium an der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar absolviert hat, wollte mit seinem Programm „Testsieger – oder: Was tut man nicht alles nicht“, in einer schwierigen Zeit unterhalten. „Ich möchte, dass die Leute über Alltagsdinge schmunzeln oder lachen können, sich selbst darin erkennen oder sagen: Ja, das habe ich auch schon so erlebt“, erklärte Kirchberg. Er erzählte Geschichten, die eine ganz andere Wendung nehmen, als zunächst angenommen. Es ging um die kleinen Schwächen, die man selbst hat und es geht auch darum, kleine Dinge auf etwas Großes zu transportieren. Es müsse nicht immer getestet werden, um das Beste zu erhalten, denn oft seien die nicht so schönen Dinge das Besondere, das Gute, so Kirchberg.

Kirchberg sagte, er mache kein politisches Kabarett, aber tatsächlich hat er in vielen Texten und Liedern hochpolitische Pointen. So berichtete er, dass er in Leipzig geboren ist und es früher eine Katastrophe war, wenn man die FDP wählte. Heute wäre man froh, wenn dort die FDP gewählt werden würde. Oder wenn er feststellte, dass Tests ergeben haben, dass man Angst vor Dingen hat, die man nicht kennt. Deshalb hätten die Leute besondere Angst vor Ausländern, wo es kaum Ausländer gibt. Man müsse halt auf alles vorbereitet sein. So würden Konserven im Keller gehortet, Dosenbier und Dosenwurst, Benzin und Munition für Gewehre sowie Bunker gebaut. Sie hätten keine Angst vor Krieg oder einem Atomschlag, aber sie wollen vorbereitet sein. Eigentlich hätte sein Programm zunächst andere Namen haben sollen, wie beispielsweise „Wehret den Anfängen“ oder „Ich dagegen bin dafür“, wobei der „Testsieger“ umgesetzt wurde. So startete Kirchberg einen Test mit einer kleinen, eingängigen Melodie, bei der die Zuschauer mit einstimmen sollten – und auch ein Applaustest hatte Erfolg.