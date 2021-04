von Christiane Keutner markdorf.redaktion@suedkurier.de

Gezielt investiert hat der Turnverein Bermatingen, damit er seinen Mitgliedern weiterhin ein sportliches Angebot unterbreiten kann: Kameras und weiteres technisches Zubehör ermöglichen nun Kursstunden online. Sportlich ist er dabei auch im anderen Sinn: Jeden Freitagabend lädt er alle Interessenten, auch ohne Mitgliedschaft, zu einem kostenlosen einstündigen Training coronakonform vor dem PC oder Laptop zum Mitmachen ein.

Die Toilettenrolle ist im Lockdown mit einem Augenzwinkern auch beim Training mit Elke Hilpert angesagt. | Bild: Christiane Keutner

Am 9. April drückte der Turnverein die Starttaste zu dem Projekt, das eine Riegenleiterin angeregt hatte. Gleich zum ersten Termin meldeten sich 37 zum Mitmachen an. „Einmal pro Woche freitags stellen sich die Riegenleiterinnen zur Verfügung – jeweils eine andere – und machen Übungen vor“, freut sich TVB-Vorsitzende Angelique Lerner über deren Bereitschaft und Ideen: So habe sich jede Übungsleiterin selbst etwas ausgedacht, um Sportgeräte zu ersetzen: Wasserflaschen statt Hanteln zum Beispiel – und auch mit Toilettenpapierrollen lasse sich auf unterhaltsame Weise trainieren.

Ein Vierteljahr haben sich Karin Poisel und andere Riegenleiterinnen mit diversem technischem Gerät beschäftigt, um den TVB-Mitgliedern sowie allen Interessenten online ein sportliches Programm bieten zu können. | Bild: Christiane Keutner

„Wir sind jetzt voll ausgestattet, die Gymnastikhalle ist zum kleinen Fernsehstudio geworden“, verweist die Vorsitzende auf große Anstrengungen. Zunächst wurde für eine gute Internetleitung gesorgt. „Das war nicht einfach, wir haben den Anbieter gewechselt.“ Anschließend wurde eine Kamera besorgt und ein Laptop ausschließlich für die Übertragung. Ein großer Fernseher ermöglicht, dass sich entweder die Riegenleiterinnen selbst darauf gut sehen oder sie die Teilnehmer – je nach Einstellung. Mit der erworbenen Zoom-Lizenz, damit der Turnverein ohne Zeitbeschränkung senden kann, und der Hilfe von TVB-Mitglied und IT-Fachmann Philipp Rothmund konnte losgelegt werden.

Technisch perfekt eingerichtet

„Philipp Rothmund hat uns das alles super eingerichtet, sodass es für jeden machbar ist. Er hat sich um alles gekümmert, mich und Karin Poisel eingewiesen und wir haben unser neues Wissen an die Übungsleiterinnen weitergegeben. Wegen der Kontaktbeschränkung konnten wir ja kein Meeting einberufen“, berichtet Angelique Lerner. Ohne einen solchen Spezialisten sei das sehr zeitaufwendige Prozedere fast nicht machbar. Einige Riegenleiterinnen bieten ihr Online-Training aber weiterhin von zuhause aus an; teilweise verfügen sie dort über einen noch besseren Internetzugang als in der Gymnastikhalle.

Karin Poisel, sportliche Leiterin, bietet Zumba-Training online an. | Bild: Christiane Keutner

Vollauf zufrieden ist Angelique Lerner mit der Resonanz der Teilnehmer. Es funktioniere sehr gut. Neben den kostenlosen Freitagsangeboten für alle gibt es die ganze Woche über die üblichen Riegenstunden jetzt online für die Mitglieder sowie zusätzliche Angebote für zahlende Interessenten. Nach der Anmeldung erhalten sie einen Link, mit dem sie sich in das Zoom-Meeting einwählen und teilnehmen können.

„Wir von der Vorstandschaft finden es klasse, dass die Riegenleiterinnen alles möglich machen, um die Mitglieder weiter sportlich zu begleiten. Und dass sie sich mit der Technik beschäftigt und das Notwendige gelernt haben und sich auch noch vor der Kamera präsentieren, da ziehe ich den Hut“, zollt Lerner ihren Aktiven Anerkennung.

Besonders mit Kleinkindern sind Online-Kurse schwierig

Sie weiß, wie groß die Umstellung ist, denn sie kümmert sich um die drei wegen Corona zusammengefügten Kleinkindgruppen, damit diese den Draht zum TVB nicht verlieren. „Man fühlt sich wie ein Entertainer“, sagt sie. Für die Trainer sei das Agieren vor dem Bildschirm anstrengender als vor echtem Publikum. Es sei eine andere Form von Training und erfordere auch eine besondere Vorbereitung. Hinzu komme, dass die Interaktion mit den Kursbesuchern fehle. „Das Ganze ist toll, aber ein bisschen anonym und ersetzt keine sozialen Kontakte. Aber ich freue mich trotzdem immer, die Kinder wenigstens am Bildschirm zu sehen.“

Als ungewohnt empfindet auch Sandra Schwegel das Training vor der Kamera. „Aber wie der Mensch so ist, man gewöhnt sich an alles“, meint sie. Dennoch vermisse sie ihre Kursteilnehmer und die Interaktion. Als sehr wichtig stuft sie die Präsenz der Übungsleiterinnen ein: „Sie sehen uns, das ist nicht so anonym wie im Internet und im Zoom-Meeting gibt es ein Feedback. Dieser persönlichere Kontakt motiviert mehr und wir wollen die Leute ja motivieren, sich wieder mehr zu bewegen.“

Elke Hilpert stimmt ihr zu und verweist auf einen weiteren wichtigen Aspekt: „Klasse, dass das Ganze jetzt in der Gymnastikhalle stattfindet. Das macht Spaß, wesentlich mehr, als wenn man von zuhause aus unterrichtet. Und hier sind wir – und die Teilnehmer – auch mental in der Sporthalle und beim gemeinsamen Sport.“