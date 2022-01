Rund 3500 Euro Schaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich laut Polizeibericht am Dienstag gegen 7.45 Uhr auf der Landesstraße 205 zwischen Bermatingen und Neufrach ereignet hat.

Ein 47-jähriger Traktorfahrer hatte einen rund 3,8 Meter langen Anbau, einen sogenannten Erdbeertopper, an seiner Zugmaschine angehängt und wollte aus Bermatingen kommend nach links in Richtung Wehausen abbiegen.

Angehängte Maschine touchiert Lastwagen

Beim Einlenken schwenkte die angehängte Maschine aus und touchierte den Lastwagen eines in Richtung Neufrach fahrenden 58-Jährigen. Am Erdbeertopper, ein Gerät für Pflege und Schnitt von Erdbeeren, entstand rund 2000 Euro Schaden, am Planenaufbau des Lastwagens rund 1500 Euro Sachschaden.