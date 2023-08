Zwei Anlässe werden gefeiert: 50 Jahre Weinfest und 30 Jahre Torkelfest. Letzteres richtet der Musikverein Bermatingen (MVB) von Samstag bis einschließlich Montag, 5. bis 7. August im Innenhof des Weinguts Dilger aus. „Alles wieder in gewohnter Weise“, sagt die MVB-Vorsitzende Anna Reisch, die das Fest mit Bodensee-Weinprinzessin Elin-Sophie Arnold aus Hagnau eröffnen wird. Reisch freut sich: Wegen unvorhersehbarer Regelungen während der Pandemie, allgemein Feste betreffend, hatten die Musiker sich 2022 notgedrungen zu einem abgespeckten, von drei auf zwei Tage reduzierten Torkelfest durchgerungen...

Aber jetzt! „Wie feiern wir?“, hatte sich der Vorstand überlegt und überlegt, dass man zum runden Geburtstag mehr und besondere Gäste einlädt und diesen Anlass größer und etwas anders feiert. Deshalb luden sie ehemalige Aktive und Kapellen ein, mit denen sie seit Jahren befreundet sind. „Wir haben uns fürs Programm etwas einfallen lassen, es wird erstmals einen Sternmarsch geben“, sagt Reisch. Die Musikfreunde – MK Harmonie Lippertsreute, die MK Jaufental und die MK Neufrach – werden am Sonntag von drei Seiten auf den Festplatz schreiten und als Gesamtchor zwei Stücke spielen. Anschließend musizieren die Lippertsreuter zum Frühschoppen.

Auf die Freunde aus Südtirol freut sich der MVB besonders. Die Freundschaft mit der MK Jaufental währt schon seit Jahren und wird gepflegt. Zu besonderen Anlässen besuchen sich die Kapellen gegenseitig. An zwei Tagen werden die Südtiroler aktiv sein: Sie eröffnen das Torkelfest am Samstagabend und wirken beim Sternmarsch mit. Für Juni 2024 haben die Bermatinger bereits eine Einladung für ein Musikwochenende, um mit den Jaufentalern Vereinsgeburtstag zu feiern.

Am bewährten Konzept, musikalisch für jeden etwas bereitzuhalten, hält der MVB fest: Am Samstagabend sorgen die Bands Dorfkind, die 2022 die Besucher sogar zum Tanzen brachte, und KAU-Boyz für Stimmung. Am Sonntag unterhalten tagsüber diverse Kapellen.

Fotoausstellung vorbereitet

Für den fetzigen Schluss haben sich die BlechBRASSers angemeldet: Eines der Mitglieder ist Claus Häßler. Er hat mit seinem Zwillingsbruder Martin in den 80ern im MVB im Posaunensatz mitgespielt. Seit zwölf Jahren ist der inzwischen bei Fulda lebende Posaunist Mitglied im sieben Musiker zählenden Ensemble. Seine Jungs hätten ihn seit Jahren bedrängt, er solle doch mal eine Dienstreise an den Bodensee nach Bermatingen organisieren, was nun gelungen ist. Abschluss des Torkelfests wird der Feierabendhock am Montag mit dem MVB sein.

Festgehalten wird am bewährten Essensangebot. Es wird am Sonntag Hähnchen und Schweinehals vom Holzkohlegrill sowie Salatteller, Kaffee und Kuchen geben, Wurstsalat am Montag, ansonsten Dinnele, Kässpätzle und die üblichen Grillspezialitäten. Dazu die edlen Tropfen des Weinguts Dilger und sonstige Getränke.

Zur 30. Auflage des Fests hat Anna Reisch in der Vereinschronik des MVB gestöbert, Kontakt mit Konrad Dilger aufgenommen, der auch historische Fotos zur Verfügung gestellt hat. Herausgekommen ist eine kleine Ausstellung mit Fotos von anno dazumal: Wiederaufbau des Torkels, Einweihung mit Gemeindefest und das erste Torkelfest. Die kleine Bilderausstellung wird im Torkelgebäude zu sehen sein. Dort wird auch der massive Mini-Torkel ausgestellt, ein Abbild des Bermatinger Torkels, den der Klufterner Peter Platter, ein leidenschaftlicher Schnitzer und Tüftler, im Maßstab 1:10 gefertigt hat.

Für einen zusätzlichen Programmpunkt wird Winzermeister Mathias Dilger am Sonntag um 14 Uhr sorgen. Seine Kellereiführungen sind aufgrund der kurzweiligen und fundierten Informationen sehr beliebt. Die Kleinen genießen am Sonntag das kreative Angebot von 13 bis 16 Uhr in der betreuten Spiel- und Malecke.

Zu einer Weinwanderung mit Meinrad Dilger vor Beginn des Torkelfests lädt der Touristische Arbeitskreis Bermatingen um 14 Uhr ab Rathaus ein. Im Kostenbeitrag von 5 Euro sind neben der Führung Weinproben der zwei Weingüter Dilger und des Markgrafen enthalten, zwischen deren Rebhänge gewandert wird; außerdem das Weinglas, das man behalten darf und das zum Eintritt des Torkelfests berechtigt. Für die Wanderung sind Anmeldungen bis 4. August erforderlich.