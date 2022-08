von Christiane Keutner

„Wir mussten im Frühjahr entscheiden, ob wir es veranstalten. Da wir nicht wussten, ob wir kurzfristig wegen Corona absagen müssen, haben wir uns auf eine kleinere Version geeinigt, auch um Kosten niedrig zu halten“, so Anna Reisch, Vorsitzende des Musikvereins Bermatingen (MVB), der mit dem Förderverein das Torkelfest ausrichtet.

So findet die Veranstaltung nur an zwei, statt an drei Tagen statt und auf die Überdachung der großen Bühne wurde verzichtet. Die Musikkapellen werden auf dem Festplatz, so wie es zu den Anfängen üblich war, spielen. Damit wird gleichzeitig auch der Wunsch vieler Besucher erfüllt, die sich mehr Nähe zur Musik wünschten.

Brassband soll für Partystimmung sorgen

Von der gibt es reichlich: „Schwäbisch 7 – Blasmusik die begeistert!“ eröffnet am Samstag um 18 Uhr das Torkelfest und wird ab 22 Uhr von der Brassband „Dorfkind“ abgelöst, die für Partystimmung sorgen will. Eine Newcomer-Band, der der MV Bermatingen gerne eine Plattform bietet. Klassisch geht es am Sonntag um 11 Uhr mit dem Frühschoppen des MV Ittendorf weiter. Ab 14.30 Uhr sorgt der MV Zogenweiler für Unterhaltung, um 18 Uhr beginnt diesmal der sonst montags stattfindende Feierabendhock des MVB. Die Brassband „s`Brassiert“, des MVB-Dirigenten Lukas Landolt wird für einen fetzigen Festabschluss sorgen, bei dem die Bermatinger Musiker auch einmal eine Stunde selbst das Fest genießen können.

Leicht verändert wurde auch die Speisekarte und auf die sehr aufwändig zuzubereitenden Hähnchen, Schweinehals und Salatteller verzichtet. Doch mit Dinnele, Kässpätzle, Grillspezialitäten und Wurstsalat sowie Kaffee und Kuchen am Sonntag werden wohl alle Geschmäcker bedient werden, so Anna Reisch. Zudem gibt es drei neue Tropfen des Weinguts Dilger, in dessen Hof gefeiert wird. Die Jugendleiter betreuen am Sonntagnachmittag Kinder, basteln mit ihnen oder bemalen Gesichter.