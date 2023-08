Bermatingen – 30 Jahre Torkelfest: Das Jubiläum feiert der Musikverein Bermatingen (MVB) wie andere einen runden Geburtstag: Mit einem Mehr an Freunden, Gästen und Programm – und nach Corona wieder an drei Tagen von Samstag bis Montag, 5. bis 7. August. Im idyllischen Innenhof des Weinguts Dilger wird MVB-Vorsitzende Anna Reisch das Torkelfest mit Bodensee-Weinprinzessin Elin-Sophie Arnold aus Hagnau und mit der befreundeten Südtiroler Musikkapelle Jaufental eröffnen. Anschließend ist Party mit den Bands „Dorfkind“ und „Kau-Boyz“ angesagt.

Dorfkind: Das sind rund ein Dutzend Musiker aus vielen verschiedenen Dörfern aus der Umgebung mit Schwerpunkt auf Meckenbeuren/Kehlen, die nicht nur die Liebe zur Blasmusik, sondern auch zu moderner Feierei teilen. 2022 haben sie beim Torkelfest die Gäste mit- und von den Bänken gerissen und zum Tanzen verleitet. In ihrem Repertoire haben sie moderne Lieder bis Partykracher, mit ihrer guten Laune stecken sie das Publikum an. Seit über zehn Jahren spielen die vier Kau-Boyz – der Name rührt vom Gründungsort Kau bei Tettnang – unzählige Gigs im Bodenseeraum, sind fester Bestandteil vieler Feste, wie dem Seehafenfest Friedrichshafen, dem Montfortfest Tettnang und sie sind auf Fasnetbällen unterwegs. Zu ihren Markenzeichen, so sagen sie über sich, zählen mitreißende Spielfreude, mehrstimmiger Gesang und die perfekte Songauswahl. „Wir machen jede Veranstaltung zum Event“, sagen sie.

Am Sonntag wird es erstmals einen Sternmarsch geben. Die Musikerfreunde, MV Lippertsreute und MV Neufrach sowie die MK Jaufental werden morgens von drei Seiten auf den Festplatz einmarschieren und als Gesamtchor zwei Stücke spielen. Anschließend musizieren die Lippertsreuter zum Frühschoppen. Eine Kapelle nach der anderen wechselt sich dann ab; den furiosen Schlusspunkt setzen die „BlechBRASSers“, ein in Hessen überregional bekanntes und beliebtes Blechbläserensemble mit Schlagzeug in Siebener-Besetzung. Krönender Abschluss wird der Feierabendhock am Montag mit dem MVB.

Zu den lukullischen Spezialitäten am Sonntag zählen Hähnchen und Schweinehals vom Holzkohlegrill sowie Salatteller, Kaffee und Kuchen. Wurstsalat gibt es nur am Montag, generell noch Dinnele, Kässpätzle und Grillspezialitäten. Dazu die edlen Tropfen des Weinguts Dilger.

Zum Jubiläum hat Anna Reisch eine kleine Ausstellung mit Fotos von den Anfängen des Torkelfests organisiert. Winzermeister Mathias Dilger wird am Sonntag um 14 Uhr seine informative wie unterhaltsame Kellereiführung anbieten. Die Kleinen genießen am Sonntag das kreative Angebot von 13 bis 16 Uhr in der betreuten Spiel-, Bastel- und Malecke. Am Samstag lädt der Touristische Arbeitskreis zu einer Weinwanderung inklusive Weinproben mit Meinrad Dilger ein.