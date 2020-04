von Jan Manuel Hess

Frau Ayala Cerna, was war das Erste, was Ihnen an und in Deutschland aufgefallen ist?

Der Frühling am Bodensee mit den vielen blühenden Obstbäumen. Ich bin damals jeden Tag spazieren gegangenen und habe die Felder und Wälder genossen. Neu für mich war es, dass am Mittwochnachmittag die Apotheke und andere Geschäfte geschlossen hatten, das war eine neue Erfahrung für mich. Diese Ruhe dann im Ort gibt es bei uns in Peru nicht. Aber man gewöhnt sich dran, denn man muss einfach offen für das Neue sein.

Sie sagten, dass gäbe es bei Ihnen in Peru nicht, wie ist es dort?

Vor allem der Verkehr ist dort sehr laut und chaotisch, es wird viel über die Hupe kommuniziert. Und die Geschäfte haben immer offen, auch am Sonntag, das ist schon anders.

Was macht den Unterschied aus?

Die Wahrnehmung des Verkehrs, früher war das normal für mich, heute empfinde ich es als chaotisch. Die Pünktlichkeit ist auch ein großer Unterschied, hier nimmt man das sehr genau, was ich persönlich sehr gut finde. Ständig auf jemanden warten zu müssen, macht keinen Spaß.

Woran mussten Sie sich in Deutschland gewöhnen?

Man hat hier eine andere Art von Humor, er ist etwas verhaltener, aber auch lustig. Woran ich mich richtig gewöhnen musste, war als Ausländerin wahrgenommen zu werden, auch heute noch.

Was meinen Sie damit?

Mein Mann ist Deutscher und als wir vor kurzem beim Arzt waren, sprach die Sprechstundenhilfe immer nur meinen Mann an und nicht mich, obwohl es um mich dabei ging.

Bermatingen Hilfe trägt Früchte: Sprachkurse und Projekte fördern Selbstständigkeit der Geflüchteten in Bermatingen Das könnte Sie auch interessieren

Wie lief es mit der Sprache, hatten Sie eine bestimmte Methode, um Deutsch zu lernen?

Anfangs konnte ich kein Wort Deutsch, mit meinem Mann habe ich Englisch gesprochen. Dann besuchte ich damals in Radolfzell sechs Monate lang, fünf Tage in der Woche einen Intensivkurs, nachmittags war ich dann noch in dem Sprachlabor der Sprachschule, das war die Grundlage. Daneben las ich viele Kinderbücher, da konnte man leicht anfangen und sich nach und nach steigern, das hat mir sehr viel geholfen.

Danach habe ich ein Masterstudium für internationales Business Management an der Hochschule Ravensburg-Weingarten absolviert, der zu 80 Prozent auf deutsch und 20 Prozent auf Englisch war. Ein Deutsch-Wörterbuch war dabei mein treuester Begleiter.

Hilft Ihnen das bei Ihrer Arbeit mit den Flüchtlingen?

Oh ja sehr, denn ich weiß, wie schwierig es ist, Deutsch zu lernen, aber die Sprache ist der Schlüssel für eine funktionierende Integration, das versuche ich immer den Flüchtlingen klar zu machen. Wer das nicht verstehen will und sich keine Mühe gibt, wird nie richtig Fuß fassen können, sowohl auf dem Arbeitsmarkt, als auch gesellschaftlich.

Sie haben zwei Kinder, werden die zweisprachig erzogen?

Auf jeden Fall, das ist mir wichtig, denn sie sollen sich in beiden Kulturen sicher bewegen können. Mein Mann spricht mit ihnen Deutsch und ich frage sie viel auf Spanisch, sie antworten dann gemischt. Wobei das Deutsche eine leichte Badische Färbung hat, wenn das „s“ zu „sch“ wird.

Wo sind Sie zu Hause und was ist Ihre Heimat?

Jetzt nach 13 Jahren ist es mittlerweile schwierig geworden das eindeutig zu benennen. Ich würde sagen, ich habe ein Bein hier und ein Bein dort. Klar liegen meine Wurzeln in Peru, aber ich empfinde mich nicht mehr zu 100 Prozent als peruanisch, weil ich beispielsweise den Verkehr dort ja jetzt als chaotisch und nicht mehr als normal bezeichne. (lacht)

Wie verbringen Sie Ihre Freizeit, was für ein Hobby haben Sie?

Meine Freizeit, wenn ich welche habe, verbringe ich mit meiner Familie. Wenn ich dann noch Energie übrig habe, gehe ich zum Nähen oder Lesen. Wobei mein Haupthobby Nähen ist.

Wie kamen Sie dazu und was gefällt Ihnen am Nähen so?

Nähen mit der Nähmaschine habe ich in Deutschland gelernt. Vor etwa zehn Jahren fragte eine Freundin von mir, ob ich Lust hatte mit ihr einen Nähkurs bei der Volkshochschule zu besuchen. Ich wollte es schon immer lernen, also haben wir den Kurs zusammen besucht, und seit damals, habe ich regelmäßig an einem Kurs teilgenommen. Beim Nähen man muss alles von Anfang an „richtig“ gemacht werden: die Schnittmuster, Stoffe, das Bügeln. Wenn etwas nicht schön gemacht wurde, muss man es auftrennen und es noch mal machen. Man braucht viel Kreativität, Präzision und Geduld. Ich genieße das Nähen.

Bermatingen Integration mit Nadel und Faden: Nähwerkstatt im Mesnerhaus ist ein Erfolg Das könnte Sie auch interessieren

Die Nähwerkstatt, die Sie im Mesnerhaus organisierten, kam gut an, warum glauben Sie?

Das Ziel war Leute aus verschieden Nationalitäten zusammen zu bringen, voneinander die Kultur kennenzulernen und vor allem die deutsche Sprache zu üben. Die Personen, die teilgenommen haben, konnten schon nähen oder wollten es lernen. Das war ihre Motivation, aber für uns waren die Integration und kultureller Austausch die Hauptziele.

Bild von August 2019: Marlene Jimenez (links) und Merlina Kosellek (rechts) haben sich in der Nähwerkstatt angefreundet. Alle haben Spaß am Nähen und genießen das Miteinander. | Bild: Keutner, Christiane

Was nähen Sie so am liebsten?

Ich nähe am liebsten Kleidung für mich oder für meine Familie. Ab und zu mache ich Änderungen oder Upcycling. Ein bisschen in die Richtung von Sustainable Fashion.

Meinen Sie, dass Sie als Integrationsbeauftragte die Hintergründe der Menschen besser verstehen können?

Ich kann vergleichen, das ist ein Vorteil. Außerdem weiß ich, was es bedeutet, ganz von vorne anzufangen. Es geht hierbei um Menschen und da ist besonders Empathie gefragt und Vertrauen.

Wie wichtig ist Ihnen kulturelle Akzeptanz?

Respekt von allen Seiten ist das Wichtigste meiner Meinung nach. Jeder ist so gut wie er ist, nicht mehr und nicht weniger. Man muss sich mit den Regeln in seinem Gastland vertraut machen und sie respektieren, wie zum Beispiel ausgemachte Termine einhalten, darauf wird in Deutschland nun mal viel Wert gelegt. Deutschland gibt so viel, das ist in anderen Ländern nicht so, da hat man dann einfach Pech, wenn man keinen Job hat. Das ist hier nicht so und das sollte einfach wertgeschätzt werden.