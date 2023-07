Krönender Abschluss des diesjährigen Projekts der Grundschule Bermatingen war die Präsentation der Arbeiten beim Schulfest: Über drei Stunden zeigten begeisterte Kinder ihren nicht minder begeisterten Familien, was sie geschaffen haben. Das Motto war diesmal die Tansania-Patenschaft der Schule. Auf den Tischen standen gebastelte afrikanische Tiere, Getöpfertes, Bilder, es wurden Perlenbänder geknüpft – alles in starken Farben und im Stile von Tinga-Tinga, tansanischer Kunst. Es wurden Taschen aus tansanischem Stoff verkauft, die eine Freundin von Lehrerin Michaele Furgber genäht hatte. Eine Arbeitsgemeinschaft unter der Leitung von Lehrerin Teresa Mohr hatte nordafrikanische Gerichte gekocht und Bananenbrot gebacken. Während des Festes versuchten viele Kinder, eine Schüssel mit Wasser auf dem Kopf zu transportieren und es gab eine Vorführung mit selbstgefertigten Trommeln. „Der Schwerpunkt lag diesmal absolut auf dem Kreativen“, sagte Rektorin Anja Weber.

Gestärkt haben sich alle an den Grill- und Getränkeständen sowie am Kuchenbuffet des Elternbeirats. Die von den Kindern gemalten und verkauften Bilder sowie weitere Einnahmen gehen an das Schulprojekt Tansania. Das hatte Lehrerin Michaele Furgber angestoßen, nachdem sie 2022 Lehrer in Tansania fortgebildet hatte. In Kürze wird sie das fünf weitere Wochen – in ihren Sommerferien – tun. Sie hatte zudem Priester Nichodemus Ngassa, 34, vier Tage nach Bermatingen eingeladen. „Die Nachricht ging wie ein Lauffeuer durchs Haus, alle Kinder waren ganz aufgeregt“, so Anja Weber. Der Priester studiert Theologie in Padua/Italien und schreibt seine Doktorarbeit. Er ist Gründer der tansanischen Schule. Ihn zu treffen war ein Höhepunkt für die Kinder, sie kannten afrikanische Schüler und Lehrer bisher nur von Videokonferenzen. Das Resümee des Gastes zum Fest: „Die Projekte sind sehr beeindruckend. Alle sind glücklich und ich mochte die Offenheit der Lehrer und Schüler mir gegenüber.“