Bermatingen-Ahausen vor 51 Minuten

Startschuss für schnelles Internet: Gemeinde nimmt Breitbandnetz im Gewerbe- und Neubaugebiet in Betriebb

Es ist vollbracht: Mit einem symbolischen Schlag auf den grünen Buzzer ging das Breitbandnetz in Bermatingen-Ahausen an den Start. 30 Betriebe im Gewerbegebiet in Ahausen – Hofäcker und Im Sinn – profitieren jetzt vom lang ersehnten schnellem Internet.