Mit einem Glas Wasser stießen Vertreter des Stadtwerks am See und Bürgermeister Martin Rupp auf eine vom Gemeinderat Ende Juni einstimmig bewilligte Zusammenarbeit an. Das passte, denn damit wurde die Übernahme der technischen Betriebsführung für das Bermatinger Trinkwasser durch das Stadtwerk anschaulich besiegelt. Zuvor hatten Martin Rupp und Alexander-Florian Bürkle, Geschäftsführer Stadtwerk am See, die Verträge unterzeichnet. Die Zusammenarbeit mit einem Unternehmen war notwendig geworden, da Wassermeister Martin Keller zum Ende des Jahres in Rente gehen wird.

„Die Wasserversorgung bleibt weiterhin im Eigentum der Gemeinde und wir freuen uns, dass wir im Bereich der Wasserversorgung einen starken, regionalen Partner finden konnten“, sagte Rupp. Bürkle versicherte: „Wir werden Sie nicht enttäuschen.“ Er verwies auf die Kompetenzen, ein großes, zuverlässiges Team, das beispielsweise auch eigenständig und problemlos Urlaubsvakanzen regele, und die Wasserbetriebsführungen, die das Stadtwerk bereits für acht Kommunen übernommen habe.

Zu den Aufgaben des Stadtwerks zählen auch das technische Sicherheitsmanagement und die Leitstellenzertifizierung, ergänzte der Technische Leiter Mark Kreuscher. Das müssten sonst die Kommunen erledigen, so Pressesprecher Sebastian Dix. Er verwies darauf, dass auch die Wirtschaftsführung im Eigenbetrieb Versorgung bei der Gemeinde bleibe und das Stadtwerk für die Sicherung der Trinkwasserqualität bis zum jeweiligen Gebäude zuständig sei. Rund 300.000 Kubikmeter, drei Millionen Liter, fließen jährlich durch das 34 Kilometer lange Bermatinger Versorgungsnetz. Haushalte und Unternehmen erhalten weiterhin ihre Abrechnung von der Gemeinde.

Notrufnummer: Das Stadtwerk am See ist ab sofort Ansprechpartner für die Beseitigung von Störungen. Die kostenlose Notrufnummer bei Störungen für die Wasser- und Gasversorgung: 0800 5053333.