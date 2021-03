von Christiane Keutner

Wichtigste Info: Der Musikverein, der seit 200 Jahren besteht, wird das Jubiläum nicht feiern und hat sein Festbankett abgesagt, ebenso das Festwochenende 2022. Der Entscheidung ging die Abschätzung finanzieller Risiken und eine einfache Frage voraus, so Vorsitzende Anna Reisch: „Wie möchten wir und unsere Mitglieder feiern? Mit viel Musik, Handschlag, Umarmungen.“ Das sei wegen Corona nicht möglich. Offen sei, wann gefeiert werden soll.

Statt Jubiläumsvorbereitungen widmen sich die Verantwortlichen der Erneuerung der seit 1982 bestehenden Satzung; der Entwurf soll in einer außerordentlichen Versammlung dieses Jahr vorgestellt werden. Unproblematisch gingen auch die Wahlen vonstatten. Die Befürworter ließen ihre Mikros aus. Einstimmig wurden die Ämter wieder- oder neu besetzt und wegen der 2019 ausgefallenen Versammlung die Amtszeit so angepasst, dass 2022 wieder im gewohnten Turnus gewählt werden kann.

Viele Musiker des MV Bermatingen hatten sich sogar mit der Uniform vor den Bildschirm gesetzt, um an der ersten Online-Jahresversammlung teilzunehmen. Auch Bürgermeister Martin Rupp hatte sich dazugeschaltet. | Bild: Christiane Keutner

Während Schriftführerin Nadine Schwarz die Veranstaltungen 2019 noch einmal detailreich vors geistige Auge rief, fiel der Bericht über das ereignisarme Corona-Jahr 2020 sehr kurz aus. Die größte Veränderung war der Dirigentenwechsel: Lukas Landolt übernahm den Stab von Jürgen Gitschier. Er musste in der schwierigen Zeit für Konzerte proben, die nicht stattfanden, wie die Vorsitzende anmerkte. Dennoch habe er die Motivation nicht verloren.

Ernüchternd die Zahlen: Kassierer Martin Obser verlas für 2019 ein erfreuliches Plus, das Minus in 2020 jedoch betrug das Dreifache.

Bürgermeister Martin Rupp betonte: „Das Miteinander, das Zwischenmenschliche und die Musik fehlen der Gemeinde und mir persönlich.“ Er freute sich darüber, dass die Musiker trotz Online-Schalte ihre Uniformen zur Versammlung angezogen und 2020 mit einer Grillaktion versucht hatten, etwas Geld in die Kasse zu spülen. Er rief zum Durchhalten auf und zeigte sich überzeugt, dass dank vieler verantwortungsbewusster Bürger in Bermatingen die Zahlen der an Corona Erkrankten im Vergleich zu anderen Gemeinden im Bodenseekreis weiter relativ niedrig bleiben werden.

Die Musik fehlt im Dorfleben

Anna Reisch bestätigte: „Wir wurden immer wieder im Dorf angesprochen, dass die Musik fehlt.“ Sie dankte allen für den Zusammenhalt trotz Krise, verabschiedete langjährig Engagierte, freute sich über die Neuzugänge und ehrte, auch rückwirkend für 2020, treue Mitglieder: 2020 waren seit zehn Jahren Elias Hummel, Max Schäfer und Patrick Möglich aktiv, 2021 haben Sören Fischer, Katharina Landolt, Sarah Röck und Layana Miez ihr Zehnjähriges. Seit zehn Jahren im Vorstand sind Christian Bleier (2020), Thomas Neubrand und Anna Reisch (2021). Den D1-Lehrgang absolvierten 2020 Daniel Stöhr, Anton Weber und Emily Nadig.

Im Juli 2020 trafen sich die Musiker des MV Bermatingen nach vier Monaten Zwangspause zum ersten Mal wieder zu einer Gesamtprobe im Garten des Dorfgemeinschaftshauses. Die Pandemie wirkt sich auch 2021 auf die Aktivitäten des Vereins aus. | Bild: Jan Manuel Heß

Betrug 2019 das Durchschnittsalter der Musiker 24 Jahre, lag es ein Jahr später bei 25. Einstimmig beschloss die Versammlung aufgrund eines Antrags, nach vielen Jahren die Passivmitgliedschaft von 13 auf 15 Euro zu erhöhen.

Auf treue Musiker kann sich der Verein verlassen, das habe der Probenbesuch in kleinen Gruppen und unter freiem Himmel gezeigt, merkte Dirigent Lukas Landolt an. Er freue sich auf einen Neustart nach Corona, auch wenn die Proben erst einmal in kleinen Gruppen erfolgten. Reiner Gutemann ließ Anna Reisch über deren Ehemann einen „Anti-Stress-Geschenkkorb“ als Dankeschön für ihr Engagament überreichen. Diese war sich gewiss: „Es kommen auch wieder andere Zeiten.“