Die Arbeit bedeutete Karl-Heinz Wegis alles – oft hat er anderes zurückgestellt. Er war sich nicht zu schade, für ausgefallene Fahrer einzuspringen. Den Einsatz, den er zeigte, forderte er in ähnlicher Weise auch von seinen Mitarbeitern. Aber er unterstützte sie auch, war an ihrem Leben interessiert und sorgte sich um sie auch in sozialer Weise. Karl-Heinz Wegis wurde als vorbildlicher Chef und liebenswerter Mensch geschätzt. Sein Erfolg ist ihm nicht zu Kopf gestiegen, protzen war ihm fremd, er wurde als sparsam und stets genügsam geschildert und fuhr nur wenig in Urlaub – das Geschäft ging vor.

Ein Motiv aus dem Jahr 2016 im März: Karl-Heinz Wegis im Büro. Seit 1977 führte er das Familienunternehmen und baute es zu heutiger Größe aus. Als sechsjähriger war er bei der Gründung des Familienunternehmens dabei. | Bild: Jan Manuel Heß

Großzügig war Wegis gegenüber Vereinen. Sport lag ihm am Herzen. Er war bei vielen Vereinen passives Mitglied, sponserte Volleyball, Handball, den Fußballverein, begleitete seine Enkel zu Veranstaltungen und Turnieren. Beim Sportverein Bermatingen war er von 1993 bis 2014 Vorsitzender. Im vergangenen Jahr wurde er dort zum Ehrenmitglied ernannt. Für seinen Verein, der ihm ans Herz gewachsen war, wollte er einen kompetenten Nachfolger und so überzeugte er mit Beharrlichkeit und Charme Klaus Gommeringer, das Amt zu übernehmen. Alle Versprechen, den „Neuen“ zu unterstützen, hatte er eingehalten, war stets hilfsbereit.

„Jungs, wir sind stolz auf Euch!“ Mit diesem T-Shirt begrüßte der damalige Vorsitzende Karl-Heinz Wegis „seine“ Spieler nach dem Wiederaufstieg in die Landesliga. | Bild: Christiane Keutner

Die ehemaligen und aktuellen Vorstandsmitglieder waren ihrem langjährigen Vorsitzenden nicht nur wegen der monetären Unterstützung und wegen der gestellten Busse zu Auswärtsturnieren dankbar, sondern – und das war ihnen wichtiger – wegen seines steten Rats und Hilfe, auch nach der Aufgabe des Vorsitzes. Viele Stunden ist er über Plänen gehockt und hatte tolle Ideen fürs neue Vereinsheim eingebracht, dessen Vollendung er nun nicht mehr erleben kann. „Es gibt nur wenige Menschen mit einer solchen Verbundenheit zu Verein und Firma“, sagt Klaus Gommeringer, der von „einem unglaublich großen menschlichen Verlust“ spricht.

Seine Toleranz und Ausgeglichenheit wurden geschätzt

Entspannung erlebte Karl-Heinz Wegis mit den AH-Kickern. Für aktiven Fußball hatte er zuvor keine Zeit gehabt. Mit der Truppe verbrachte er nach dem Spiel noch gesellige Stunden, feierte mit ihnen Geburtstage, diskutierte mit ihnen. Dort, wie auch im SVB-Vorstand, wurden seine Toleranz und Ausgeglichenheit geschätzt – gleich welches Thema.

Verantwortlich fühlte sich Karl-Heinz Wegis auch für das „Gasthaus Frieden“, für das er immer wieder Betreiber suchte, damit die Gaststätte als solche für Ahausen erhalten blieb.

Mit der silbernen Nadel des Gemeindetags in Anerkennung langjährigen kommunalpolitischen Engagements hatte Bürgermeister Martin Rupp Gemeinderat Karl-Heinz Wegis 2009 ausgezeichnet. | Bild: Christiane Keutner

Das Allgemeinwohl lag Wegis ebenfalls am Herzen: Er setzte sich von 1989 bis 2004 als Gemeinderat, von 1989 bis 2011 als Ortschaftsrat und dort in diversen Ausschüssen mit viel Sachverstand und Kompetenz für die Belange und die Menschen in seiner Heimat ein. Er schuf mit seinem Unternehmen viele Arbeitsplätze und trug den Ruf der Gemeinde weit über die Region hinaus.

Karl-Heinz Wegis' Optimismus, sein Lächeln und seine Hilfsbereitschaft werden unvergessen bleiben. Ebenso seine Sprüche, die er immer parat hatte. Nicht nur seine Familie, viele gute Bekannte und sein enger Freundeskreis werden ihn sehr vermissen.