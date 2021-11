von Christiane Keutner

„Online war witzig. Es ging per Zoom und man konnte Effekte dazu machen, sodass es aussah, als sei man im Fernsehen“, berichtet Sebastian, elf Jahre. Der 13-jährige Miles erzählt: „Wir haben oft zusammen ‚Stadt, Land, Fluss‘ gespielt und das sehr lang. Und auch ‚Mensch ärgere Dich nicht‘.“ Wie das online geht? Tristan Stöcklin hatte das Spielfeld, die Jugendlichen jeweils Würfel und der Jugendbeauftragte setzte für sie die Figuren.

Der erste Live-Treff war dann etwas Besonderes. Da sich die Kerngruppe fast komplett geändert hat – bei Vorgängerin Katja Dannecker waren noch viele 15- und 16-Jährige dabei gewesen, die dann zu alt für den Jugendtreff wurden – starteten fast alle unter gleichen Voraussetzungen. Sie mögen die Abwechslung. „Tristan hat sich immer viel ausgedacht, er war sehr einfallsreich, online und jetzt hier“, sagt Miles. Es gab ein Tischtennisturnier, Olympiastationen, Chill-Abende mit Pizza und Süßigkeiten, Gesellschaftsspiele wie Monopoly, das ganz hoch im Kurs steht, es wurde gegrillt und beim Flaschendrehen musste man entweder Aufgaben erledigen oder erhielt Süßigkeiten.

Treffsicher ist Jugendbeauftragter Tristan Stöcklin auch beim Angebot. Er und sein Programm gefallen im Jugendtreff. | Bild: Christiane Keutner

An Halloween zogen die Jugendlichen coronabedingt nicht von Haus zu Haus, sondern feierten im Jugendtreff. „Ich hoffe, dass es bald wieder Cocktails gibt und man gemeinsam kocht, denn ich koche gern“, meint Sebastian. Warum es Carlo in die Räume des Mesnerhauses zieht? „Weil man hier seine Freunde trifft, entspannen und Tischkicker spielen kann. Den hat nicht jeder zuhause“, erklärt der 13-Jährige. Praktisch findet es Miles, dass man am Freitag innerhalb des Zeitrahmens beliebig kommen, bleiben und gehen kann. Er schätzt auch die Aktivitäten in unterschiedlichen Grüppchen, dass man sich in eine Ecke verziehen oder draußen spielen kann.

Derzeit zählen etwas mehr Jungen als Mädchen im Alter von zehn bis 14 Jahren zu den regelmäßigen Besuchern. Martha, zehn Jahre, ist das erste Mal dabei. Sie hat ihre Cousine Lina aus Überlingen mitgebracht. Nun sitzen sie am Tisch und spielen Mikado. „Es macht Spaß, Spiele zu spielen und zu basteln, vor allem mit anderen“, meint Martha mit dem festen Vorsatz, wiederzukommen. Lina findet es „cool“, dass sie hier Gleichaltrige trifft, „mit denen man was machen kann“.

Später geht es grüppchenweise in die „Kammer des Schreckens“, den Gruselraum: Dort hat Tristan Stöcklin Süßigkeiten versteckt, nach denen im Dunkeln getastet werden muss, begleitet von gruseliger Musik. Dazwischen lauern Plastikspinnen, künstliche Spinnweben und Giftschlangen aus Gummi.

Lina und Martha konzentriert beim Mikado-Spiel. | Bild: Christiane Keutner

Es geht locker zu im Jugendtreff. Die Angebote würden gern angenommen, aber wenn jemand keine Lust zum Mitmachen habe oder zu erschöpft sei, sei „chillen ok“, sagt Tristan Stöcklin und resümiert: „Zum Schluss war die Sehnsucht groß, sich zu sehen.“ Relativ viele Neue hätten sich im Jugendtreff zusammengefunden, es habe quasi ein Generationenwechsel stattgefunden, nachdem die Älteren an weiterführende Schulen gewechselt sind und auch am Freitagnachmittag Unterricht haben. Die Überlegungen von Katja Dannecker, die Gruppen altershalber aufzuteilen, hätten sich somit von allein erledigt.

Nach der langen Zeit ohne persönlichen Kontakt hatte der Jugendbeauftragte beim ersten Treffen Berührungsängste wahrgenommen: „Viele mussten sich erst mal orientieren.“ Nach vier, fünf Treffen seit Ende September habe sich aber alles gut eingespielt. Konnten in der warmen Jahreszeit viele viel draußen unternehmen, ist die Zahl der Teilnehmer bei Präsenzveranstaltungen in den Räumen beschränkt. Maske tragen bleibt Pflicht, hier richte man sich nach den Schulregeln, sagt Tristan Stöcklin. Auch sonst gebietet die Pandemie Einhalt in bestimmten Bereichen: „Die Küche dürfen wir nicht zum gemeinsamen Kochen nutzen“, bedauert er. Da die Jüngeren früher gingen, müsse man die Älteren nicht wegen der beschränkten Teilnehmerzahl abweisen.

Jugendbeauftragter Tristan Stöcklin mit einigen der Jungen, die regelmäßige Besucher des Jugendtreffs sind. | Bild: Christiane Keutner

„Alle sind super brav. Die Jugendlichen, die kommen sollten, die Gesprächsbedarf haben, kommen aber nicht“, sagt er und wünscht sich auch hier den Kontakt. Einige der Jungen und Mädchen stellten hin und wieder Fragen oder holten sich einen Rat für die Schule – und sie seien sehr interessiert an seinem Werdegang. „Als Jugendbeauftragter nimmt man eine andere Rolle ein als Personen im gewohnten Umfeld. Ich bin zwar ein ganzes Stück älter, aber immer noch näher dran an den Jugendlichen und es gibt keine Hemmschwelle wie zu einem Lehrer“, meint Tristan Stöcklin. Die lockere Atmosphäre trage zu einem kumpelhaften Verhältnis bei. „Jeder ist hier willkommen und was wir hier besprechen, bleibt unter uns. Wenn jemand einen guten Rat braucht und ich helfen kann: gerne!“

Wer zum Jugendtreff kommen möchte, muss sich an keine festen Zeiten halten, kann kommen und gehen, wie es ihm passt und es spielt keine Rolle, ob man jede Woche oder nur einmal im Monat vorbeischaut. In erster Linie gehe es darum, Spaß zu haben, betont Tristan Stöcklin. Im Auge hat er auch eine Wiederaufnahme der Kooperation mit der Stiftung Liebenau; es soll wieder Aktionstage und Begegnungen geben – vorausgesetzt, Corona lässt es zu. Die Situation in der Pandemie entscheidet auch darüber, ob man sich künftig weiter real im Jugendtreff oder aber doch wieder nur online treffen kann.

