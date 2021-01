Bermatingen-Ahausen vor 1 Stunde

Schwungvoll durch neun Jahrzehnte: Sofie Schellinger feiert ihren 90. Geburtstag

Ihre Gastfreundschaft konnte Sofie Schellinger an ihrem 90. Geburtstag nicht wie gewohnt ausleben. Coronabedingt hielten die vielen Gratulanten Abstand, brachten ihr Ständchen via Telefon, schickten ihre Glückwünsche per Brief, E-Mail und WhatsApp.