Noch vor Jahren zweifelten einige Gemeinderäte die Notwendigkeit von Schulsozialarbeit „auf dem Dorf“ an. Dass sie immer wichtiger wird, machte Schulsozialarbeiterin Michaela Braun in ihrem Bericht im Gemeinderat deutlich. Seit Juli 2022 ist sie für die Zieglerschen in der Sozialarbeit und betreut im Auftrag der Gemeinden neben Schülern der Grundschule Bermatingen auch die in Oberteuringen.

Zuvor informierte Rektorin Anja Weber über die Bermatinger Grundschule: „Wir sind wieder einigermaßen im Normalbetrieb, nach einer turbulenten Phase.“ In der Grundversorgung seien sie mit Lehrern wieder ganz gut ausgestattet, dennoch stoße man an Grenzen, was die Versorgung angehe. Die Krankheitsfälle machten ihnen sehr zu schaffen und es sei eine angespannte Situation im Haus. Dazu gebe es unglaublich viele Anmeldungen für die Betreuung: „Das bringt uns in vielen Bereichen an Grenzen, besonders personell, aber auch räumlich.“ Die neue Schulsozialarbeiterin Michaela Braun passe unglaublich gut ins Team und sie habe sich schnell akklimatisiert. Zwar befand Anja Weber die zweieinhalb Tage Schulsozialarbeit pro Woche als viel zu wenig, aber sie laufe richtig gut.

Bedarf ist groß

„Ich dachte, ich könnte entspannt anfangen und gemütlich reinkommen, mich erst mal allen vorstellen, aber ich war gleich mittendrin und nicht nur dabei“, sagte Michaela Braun. Nach der herzlichen Aufnahme wurde sie gleich mit den Problemen der Kinder konfrontiert und ihre Hilfe auch von den Eltern telefonisch oder per E-Mail angefragt. Bei den sechs Monaten Arbeit sei ein großer Bereich die Einzelfallhilfe von Kindern, die größtenteils zu ihr kommen. Deren Probleme: Streit mit anderen Kindern, der Alkoholkonsum der Eltern oder deren Trennung, Schulunlust, Verhaltenschwierigkeiten, Mobbing, Selbstwertprobleme und Kindeswohlgefährdung. Das nehme unglaublich viel Zeit in Anspruch, auch die Gespräche mit Eltern, Lehrern, Ärzten, Therapeuten und Schulkameraden.

Ein weiterer Schwerpunkt sei die präventive Arbeit. In allen Klassen bietet sie Soziales Lernen für einen Zeitraum von sechs bis sieben Wochen an. Die Lehrer gäben dafür eine Stunde her und zeigten damit, dass sie das auch wichtig fänden. Mit ihnen spreche sie auch die Themen ab. Kinder sollten sich Gedanken machen, wie man mit Kindern umgeht, die anders sind. Themen sind hier gewaltfreie Kommunikation, ein freundlicher Umgang miteinander, Erkennen der eigenen Stärken, der Umgang mit Konflikten und Problemen, Zivilcourage. „Wir lesen und reden darüber, schauen Filme an.“ Dabei lernen die Kinder sie kennen, bauten Vertrauen zu ihr auf und haben weniger Hemmungen, sich ihr anzuvertrauen, so Michaela Braun.

Viel Zeit schlucke die Bürokratie wie etwa die Hilfe beim Ausfüllen von Formularen. Regelmäßig tausche sie sich mit der Betreuung und der Rektorin über aufkommende Themen aus, wenn auch erschwert durch ihre Schweigepflicht. Bei der Einzelfallhilfe sehe sie ihre Position als Anwalt des Kindes: „Ich schaue, was ist das Problem und was braucht das Kind.“ Ziel sei der Schutz der Kindheit, die Kinder widerstandsfähig zu machen und Benachteiligungen auszugleichen.

In ihrem halben Jahr Schulsozialarbeit fanden 52 Gespräche mit Schülern und 49 mit Schülerinnen statt. Insgesamt habe sie mit 26 Kindern gesprochen. „Es gab einen Wahnsinnsbedarf, ich bin schier überrannt worden und es tut mir immer leid, wenn ich Gespräche verschieben muss.“ 49 Gespräche gab es mit 22 Eltern, die auch abends stattfanden, weil die Eltern berufstätig sind. 63 Mal habe sie mit Lehrern geredet, 23 Mal mit Betreuern.

Ein halbes Jahr nach Aufnahme ihrer Arbeit stellt Braun fest: Sie konnte auf der Arbeit ihrer Vorgängerin Eva Ziegler aufbauen, die eine gute Grundlage zur Akzeptanz von Schulsozialarbeit gelegt hatte. Hauptamtsleiterin Maria Wagner habe für materielle Ausstattung gesorgt. Die größte organisatorische Herausforderung sei die Tätigkeit an zwei Schulen, mit dem Büro im Rucksack. Und: „Die Zeit ist sehr, sehr knapp. Ich muss zu vielem ‚Nein‘ sagen. Meine Arbeit ist ein Tropfen, es herrscht ständig belastender Zeitdruck. Man kann viel, viel mehr machen. Ich würde mir tatsächlich eine Ausweitung des Stellenumfangs auf mindestens 60 Prozent wünschen, um dem Bedarf gerecht zu werden.“

Da die Schulsozialarbeit überwiegend vormittags stattfinde, wären die 60 Prozent nur leistbar, wenn jede Schule einen Sozialarbeiter hätte, beantwortete Michaela Braun die Frage von Gemeinderat Karl Homburger (CDU), ob sie dann weiterhin beide Schulen betreuen würde. Bürgermeister Martin Rupp sagte, dass man den Wunsch aufzustocken, separat besprechen werde: „Das ist eine ganz andere Hausnummer auch wegen der Kooperation mit Oberteuringen. Dass Schulsozialarbeit grundsätzlich wichtig ist, darüber sind wir uns alle einig, weshalb wir auch von 50 auf 80 Prozent für beide Schulen aufgestockt haben. Wir sind sehr zufrieden und froh über ihre Arbeit, die leider notwendig ist. Das hätte man vor zehn bis 15 Jahren nicht gedacht.“