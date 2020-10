Bereits vor zwei Wochen standen der Angeklagte und zwei weitere junge Männer wegen der Schlägerei vor Gericht. Die beiden wurden freigesprochen, da ihnen die Tat nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden konnte.

Bermatingen, Tettnang Schlägerei auf dem Mostfest: Zwei Angeklagte vor Gericht freigesprochen Das könnte Sie auch interessieren

Der Dritte machte keine Angaben zum Tathergang. Deshalb hat Richter Peter Pahnke gestern zwei weitere Zeugen vernommen: den Bruder des Angeklagten und einen Freund des Opfers. Beide wurden darüber aufgeklärt, dass sie sich strafbar machen, wenn sie als Zeugen vor Gericht nicht die Wahrheit sagen. Trotzdem gingen ihre Erinnerungen an das Geschehen vor gut zwei Jahren diametral auseinander.

Bruder sagt aus, Angeklagten weggezogen zu haben

Der Bruder des Angeklagten schilderte, wie er die Schlägerei in der Gehrenbergstraße erlebt hat: „Es gab Unstimmigkeiten mit einer uns unbekannten Gruppe. Dann ging es schon los und mein Bruder fiel zu Boden.“ Er habe ihn aus dem Tumult gezogen und sei mit ihm weggegangen. „Was genau passiert ist, weiß ich nicht.“

Die Aussagen der anderen Zeugen könne er sich nicht erklären, meinte er auf Nachfrage von Richter Pahnke. Weggezogen habe er seinen Bruder auch, da er seine Reaktionen aus der Vergangenheit kenne. Ist er doch schon mehrfach wegen Körperverletzungsdelikten aufgefallen.

Freund des Opfers identifiziert Angeklagten zweifelsfrei

Der zweite Zeuge, ein Freund des Opfers, schilderte, wie der Angeklagte zugeschlagen habe. Auch seine Freundin habe das Opfer mehrfach ins Gesicht getreten. Vor Gericht identifizierte er den Angeklagten zweifelsfrei. „Er und seine Freundin sind ausgerastet.“ Bei der polizeilichen Vernehmung vor zwei Jahren war er sich hinsichtlich des Täters jedoch nicht sicher gewesen. Für Verteidiger Klaus Köbele war seine Aussage unglaubwürdig und er plädierte dafür, seinen Mandanten freizusprechen.

Staatsanwaltschaft und Nebenklage sehen Tatvorwurf als erwiesen an

Staatsanwältin Diana Rupflin zweifelte an der Aussage des Bruders. Sie sah den Tatvorwurf der vorsätzlichen Körperverletzung als erwiesen an und plädierte für eine Geldstrafe in Höhe von 300 Euro plus den Kosten des Verfahrens. Rechtsanwältin Christine Thurau, Vertreterin der Nebenklage, schloss sich an.

Richter kommt zu keiner sicheren Überzeugung

„In der Summe bin ich nicht zu einer sicheren Überzeugung gekommen“, begründete Richter Pahnke den Freispruch. Die Freundin wird in einem eigenen Verfahren vor Gericht stehen.