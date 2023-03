Gibt es keine Einwendungen seitens der Öffentlichkeit oder doch noch von Trägern öffentlicher Belange, sprich Ämtern, kann das Unternehmen Heinrich Schellinger seinen Sägebetrieb mit einer Halle nach dem Vorbild der bereits bestehenden Halle erweitern. Der Gemeinderat billigte nach der wiederholten Vorstellung durch Planer Helmut Hornstein den Entwurf für einen Vorhabenbezogenenen Bebauungsplan (VEP), der Voraussetzung für das Projekt ist. Er wird nun weitere vier Wochen ausgelegt.

Berechtigterweise sei gefragt worden, warum man in einen derart hochsensiblen Bereich wie den um die Seefelder Aach eingreife. Der Regionalverband hatte die Prüfung von Alternativstandorten verlangt, so erklärte Planer Helmut Hornstein. Folgende Fakten machten das unmöglich: Der Betrieb ist seit Jahrhunderten an diesem Standort, die Nachfolge gesichert und mittlerweile ein stattliches Anwesen. Eine Verlegung koste wahnsinnig viel Geld und erfordere einen immensen Flächenbedarf, den es weder in Ahausen noch in Bermatingen gebe. Eine Erweiterung in Richtung Wohnbebauung produziere Konflikte. Fazit: Der Betrieb soll am Standort bleiben.

„Die bestehende Halle bekommt praktisch einen Zwilling“, erläuterte Helmut Hornstein, der an der Ästhetik nichts auszusetzen hatte. In der Produktions- und Lagerhalle sollen auch Büros, Sozialräume und eine Betriebsleiterwohnung untergebracht werden. „Alle Stellungnahmen waren konstruktiv und befürworteten das Vorhaben“, ergänzte Hornstein. Am VEP habe sich groß nichts geändert, zusätzlich werden Aufstellflächen für die Feuerwehr gefordert. Die einzige große Änderung seien die naturschutzrechtlichen Ausgleichsflächen. Die bisherigen Maßnahmen reichten nicht, wenn die bereits von der Familie Schellinger einst angelegte Streuobstwiese wieder ausgeglichen werden müsse. Das soll laut Behörden unter anderem in Form einer verlegten und erweiterten Hochstammstreuobstwiese erfolgen.

Der vom Antragsteller, Familie Schellinger, unterbreitete Vorschlag für naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen wurde als ökologisch vorteilhaft erachtet: Die Fichten in einer am Mühlenbachkanal angelegten Christbaumplantage, die in einem geschützten Biotop auf 1050 Quadratmetern wachsen, sollen gefällt und stattdessen, wie in der Umgebung, Auwald und eine artenreiche Fettwiese angelegt werden. „Aus ökologischer Sicht eine gute Sache, da Fichten innerhalb des Auwalds völlig falsch sind. Und es hat den Vorteil, dass die große Ackerfläche keinen Schaden nimmt und erhalten bleibt“, erklärte Helmut Hornstein. Er sei sich sicher, dass die Untere Naturschutzbehörde diesen Vorschlag auch gut finde. Da es sich beim Areal um einen idealen Ort für Fledermäuse handle, dürfen zudem nur tierfreundliche Laternen installiert werden, die Beleuchtung muss auf die Nutzungszeiten begrenzt werden, denn die Tiere reagierten ausgesprochen empfindlich auf Lichtveränderungen. Einer dritten Zufahrt wurde nicht stattgegeben. Da es aus Sicht der Landwirtschaft ein wertvoller Standort sei, bitte man darum, keine weiteren landwirtschaftlichen Flächen in Anspruch zu nehmen, erläuterte der Planer.

Der Ortschaftsrat habe mehrheitlich allen Änderungen zugestimmt, informierte Bürgermeister Martin Rupp. Gemeinderat Karl Homburger (CDU) erkundigte sich nach Alternativen zu Obsthochstämmen, die die gleiche Ausgleichs-Punktzahl erreichen. Eine Umrechnung in eine andere Maßnahme wäre zu kompliziert, so Helmut Hornstein. Streuobst sei ein sehr prägendes und gefährdetes Merkmal der hiesigen Kulturlandschaft. „Wo es geht und wo es Sinn macht, sollte man diese Wiese trotz aufwendiger, fachgerechter Pflege anlegen.“