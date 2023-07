Anja Weber, Rektorin der Grundschule, hört auf: Zu Beginn der Sommerferien legt sie ihr Amt nieder. Das gab sie im letzten Eltern-Rundbrief und der Gemeindeverwaltung bekannt. Beim Schulfest kamen viele Eltern auf sie zu. „Dankeschön für alles. Man hat gemerkt, dass man sich viele Gedanken in der Schule gemacht hat“, sagte ein Elternpaar. Viele nutzten die Gelegenheit, sich persönlich bei der Rektorin für deren Engagement zu bedanken, bedauerten ihren Entschluss und erkundigten sich nach ihrem weiteren Werdegang.

Über den ist sich Anja Weber selbst noch nicht im Klaren. Sie geht offen damit um: „Ich muss erst mal alles sacken lassen und Luft holen. Es war so viel zu tun. Ich möchte alle Angelegenheiten gut zu Ende bringen und eine zufriedenstellende Übergabe machen“, sagt sie und freut sich über die Wertschätzung und Rückmeldung der Eltern.

Zum Grund ihres Weggangs befragt, betont sie: „Es sind nicht die Schüler und nicht die Lehrer, wir haben ein tolles Kollegium und eine tolle Schule. Ich komme einfach mit dem Schulsystem nicht klar.“ Bürokratie, immer wieder neue Auflagen, dass man als Beamtin seine Meinung nicht offen äußern darf und nicht gehört werde, forderten sie zusehends und ließen sie letztendlich resignieren. „Ich bleibe ja in Bermatingen wohnen“, beruhigte sie Eltern, die befürchteten, dass sie auch die Gemeinde verlassen könnte.

Anja Weber wurde am 24. Oktober 2012 als neue Schulleiterin eingesetzt. Zuvor unterrichtete sie an der Jakob-Gretser-Schule in Markdorf und war dort seit 2003 Konrektorin. Eine Nachfolge gibt es für sie noch nicht, bedauert Bürgermeister Martin Rupp; die Gemeinde ist Schulträger und stellt als solche ausschließlich Räume, Ausstattung und Betreuung zur Verfügung. Für den Rest ist das Land verantwortlich. Eine Stellenausschreibung des Staatlichen Schulamts führte zu keiner Neubesetzung. Nach den Sommerferien soll sie wohl erneut ausgeschrieben werden. Bis dahin wird Katja Senft die Stelle kommissarisch übernehmen.