Kann das ehemalige Gasthaus Adler, das älteste Fachwerkhaus in Bermatingen aus dem Jahre 1596, zum neuen Rathaus werden? Corinna Wagner, eine auf Denkmalpflege spezialisierte Architektin aus Überlingen, hatte nach der Erstpräsentation des Vorentwurfs im Mai 2022 die Wünsche des Gemeinderats aufgenommen und die überarbeitete Machbarkeitsstudie nun im Gemeinderat vorgestellt.

„Das Rathaus im Adler ist noch keine beschlossene Sache, sondern eine Idee, die wir weiterverfolgen“, sagte Bürgermeister Martin Rupp. Falls sie realisiert werden sollte, könnte das nicht vor 2027 erfolgen. Priorität habe der Erhalt der dortigen Kinderarztpraxis; zudem funktioniere das nicht ohne Zuschüsse aus dem Landessanierungsprogramm. Mit dem Kauf des „Adler“ habe man sich ganz bewusst dazu entschieden, sich Zeit zu kaufen, um die Arztpraxen zu sichern. Erst wenn sich hier andere Möglichkeiten ergäben, könne man eine bauliche Umnutzung angehen. Parallel dazu habe man sich mögliche Nutzungen überlegt und einen Umzug des Rathauses zur Beendigung der beengten Verhältnisse und Zusammenlegung der Verwaltung mit der ausgelagerten Kämmerei und dem Bauamt ins Auge gefasst. Es müsse ein rationales Rathaus sein und wegen der Umbauinvestition im siebenstelligen Bereich aufgrund des Denkmalschutzes 20, 30 Jahre nutzbar sein.

Aus denkmalpflegerischer Sicht könnte das Gebäude als Rathaus sehr gut ohne viele Eingriffe funktionieren. Ob es zu den Anforderungen der Mitarbeiter und flächenmäßig passe, müssten diese beurteilen, sagte die Architektin, stellte Grundrisse, mögliche Nutzungen, Aufzug, Brandschutzauflagen, Fluchtwege und barrierefreie Zugänge vor. Der Parkplatz rechts des Gebäudes, vor dem ehemaligen Zahnlabor, sollte begrünt und mit Bäumen bepflanzt werden und Aufenthaltsqualität bieten. Auch vor dem „altehrwürdigen“ Haus sollte nicht geparkt werden. Es gäbe eine Raumreserve für ein, zwei Büros; etliche Wände seien rückbaubar. Unter denkmalschützerischen Gesichtspunkten wäre eine Gaube der einzige Eingriff. Im Obergeschoss gäbe es einen großen Saal und eine Teeküche, auf jeder Ebene schwellenlose Besucher- und Mitarbeiter-Toiletten.

Und was könnte mit dem jetzigen Rathaus passieren? Mit Bürgermeister Rupp und Ortsbaumeister Antonino Lamanna sei man auf eine ungewöhnliche Idee gekommen: Man würde es öffentlich als Café-Gastronomie oder kleines Lokal nutzen wollen mit Einbeziehung des attraktiven, von der Straße abgewandten Außenbereichs hinter dem Rathaus. „Ich könnte mir dort ein Angebot mit kleiner Karte und Tages-Essen sehr gut vorstellen“, so Corinna Wagner. Auch der kleine Saal könnte beispielsweise für einen Sektempfang der Traugesellschaften eingebunden werden, was den „Adler“ entlasten würde. Man müsse allerdings dafür einen Betreiber finden.

Nach Parkmöglichkeiten erkundigte sich Gemeinderätin Angelika Bernhard-Welte, CDU. Das Bauamtgebäude stehe zur Disposition, so Wagner. Das wolle man nicht erhalten, so Rupp. „Und was passiert mit dem Nebengebäude neben dem Adler? Könnte es dort eine Wohnbebauung geben, mit dem man den Rathausumbau gegenfinanzieren könne?“, fragte Herbert Grau. Wegen des künftig zu haltenden Mindestabstands von jeweils 2,50 Metern könne man es nicht zur Wohnungsnutzung aufrüsten; man könne den Bestand als Lager oder Archiv nutzen, sagte Wagner. Rupp sprach sich hier auch für Aufenthaltsqualität aus. Nur ein Behindertenparkplatz käme am Adler in Betracht.

Carola Uhl, CDU, interessierte sich für die Flächen des Rathauses und für ein mögliches Café, damit dieses funktioniere. Man habe im „Adler“ zwischen 760 und 800 Quadratmetern netto Nutzfläche. Diese Zahl habe etwas ernüchtert, so Bürgermeister Rupp. Mit Blick auf die Zukunft habe man auf mehr Reservemöglichkeiten gehofft. Gleichwohl sei eine effiziente Nutzung auch mit kleinen Räumen möglich. Er plane einen Workshop mit allen Mitarbeitern, um zu schauen, ob man alles unter bekäme und die Abläufe zu einer modernen Verwaltung passten, bevor es zum Schwur komme. Corinna Wagner kennt Cafés, die sogar auf 20 Quadratmetern funktionierten, im Rathaus wären es rund 40 Quadratmeter. Die Architektin empfahl, dem Denkmalschutzamt fertige Pläne zu präsentieren, bevor es eingebunden werde.