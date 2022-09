von Christiane Keutner

„Unsere Erwartungen wurden auf jeden Fall erfüllt“, resümiert Klaus Gommeringer, Leiter der Weinfest GbR, das Weinfest und das maßgeblich am Erfolg beteiligte Wetter. Nicht nur die badischen Tropfen waren von der Sonne verwöhnt. Strahlen auch bei der weiteren Bilanz. „Wie die Vereine alle wieder mitgemacht und sich um schöne Deko in den Hütten und Lauben gekümmert haben. Das sah alles sehr einladend aus“, sagt Klaus Gommeringer im Gespräch am Montag.

Jeder Tag hatte seine Besucher: Zog der Freitagabend vermehrt Jugendliche an, war der Samstag bunt gemischt, was auf die unterschiedlichen, gut angekommenen Kapellen zurückzuführen war. Der Sonntag war eher familiär geprägt. Etliche Lokalprominenz war vor Ort: Landrat Lothar Wölfle, FDP-Landtagsabgeordneter Klaus Hoher, Fabian Meschenmoser, Bürgermeister in Deggenhausertal, sowie sein Vorgänger Knut Simon und Heiligenbergs Bürgermeister Frank Amann. Von der Atmosphäre war die Badische Weinkönigin Jessica Himmelsbach so angetan, dass sie nach ihrem öffentlichen Auftritt das Fest anderntags privat besuchte.

Auch in Sachen Sicherheit ging es ruhig zu. Sechs Security-Mitarbeiter agierten sehr professionell, waren freundlich „und es gab keine eskalierende Situation; sie hatten alles gut im Griff“, so Gommeringer. Er lobte deren Zusammenarbeit mit der Polizei und Günter Reiners, Leiter des Polizeireviers Markdorf, der an allen drei Tagen vor Ort war. „Die Festbesucher haben sich alle sicher gefühlt, das war richtig gut.“ Bis auf ein paar stark Betrunkene, die vom Team des Deutschen Roten Kreuzes versorgt wurden, habe es nichts Nennenswertes gegeben. Nie erwähnt, aber erwähnenswert: „Der mobile Toilettenwagen mit einer professionellen Reinigungskraft war immer super sauber“, so Gommeringer.

Ein Mini-Weinfest feiern jetzt noch die Senioren. Am Donnerstag, 8. September ab 14 Uhr erleben sie in der Besenwirtschaft Dilger unterhaltsame Stunden bei Wein, Vesper, Musik und gemeinsamen Singen.