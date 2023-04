Sollen die Flutlichtanlagen auf den Sportplätzen repariert oder lieber neue erworben werden? Die Gegenüberstellung der Kosten und Vorteile, die Kämmerer Ivo Willamowski in der Gemeinderatsitzung vorstellte, bewog den Gemeinderat, einer neuen Anlage zuzustimmen.

Der Sportverein Bermatingen ist mit der Frage auf die Gemeinde zugekommen, daraufhin wurden die Anlagen geprüft. Zum Teil sind sie Jahrzehnte alt und arbeiten mit diversen Strahlertypen. Unterschiedlich sind auch die Steuerungsmodule, eines ist sogar 30 Jahre alt. Ersatzteile für die Strahler seien inzwischen schwer erhältlich, die Reparaturkosten entsprechend hoch. Die Reparaturen wurden vorerst zurückgestellt. Insbesondere die Anlage im sogenannten eingezäunten Käfigplatz sei sehr störanfällig. Die anstehende Reparatur alleine der alten undichten Steuerungskästen würde 10.000 bis 15.000 Euro kosten.

Das hatte den Sportverein bewogen, die gesamte Anlage auch unter energetischen Gesichtspunkten überprüfen zu lassen. Das mündete in der Empfehlung, die gesamte Flutlichtanlage zu erneuern und auf einheitliche LED-Strahler umzustellen. Die LED-Technik verspricht unter anderem mindestens zehn wartungsfreie Jahre und eine Energieeinsparung von 70 Prozent, bei einer möglichen Dimmung sogar bis zu 80 Prozent. Damit ließen sich die Kosten im Trainings- und Spielbetrieb deutlich reduzieren und die Investitionskosten würden sich relativ schnell amortisieren. Hinzu komme, dass die Ausleuchtung mit LED ungleich besser und homogener sei, so Ivo Willamowski, der auch die Kosten erläuterte.

Die vom Sportverein angefragte bundesweit aktive Firma, die bereits die Anlage in Salem erstellt hat, gab ein Angebot über 100.000 Euro für alle Plätze ab. Parallel dazu beantragte der Sportverein eine Förderung beim Badischen Sportbund. Darüber könnten rund 30 Prozent der Kosten gefördert werden. Zudem wurde eine Bundesförderung im Rahmen der Klimaschutzprojekte im kommunalen Umfeld von 35 Prozent in Aussicht gestellt. Darüber hinaus würde sich der Sportverein mit 5000 Euro einbringen, womit der Gemeindeanteil bei 30.000 Euro liegen würde. „Das war ein sehr guter Vorschlag des Sportvereins, Zuschüsse einzufordern“, so der Kämmerer. Bürgermeister Martin Rupp verwies auch auf den Mehrwert einer miteinbezogenen Ausstrahlung des Beachvolleyballfelds und der ehrenamtlich angelegten Rasenfläche. Auf Anfrage von Gemeinderat Jakob Krimmel will Rupp noch abklären, ob auch die Weitsprunggrube vom Flutlicht profitiere.

Krimmel erkundigte sich auch nach den Stromkosten. In der Vergangenheit habe es einen Zuschuss von Seiten der Gemeinde gegeben. Dieser Zuschuss würde dann künftig entfallen, so dass sich der Kostenanteil der Gemeinde für die Anlage amortisiere – vorbehaltlich der Fördermöglichkeiten.

Da das Projekt wegen der besseren Fördermöglichkeiten über den Sportverein umgesetzt werden soll, stimmte der Gemeinderat dem Antrag der Verwaltung zu, es im Falle der Bewilligung der Förderungen mit einem Gemeindeanteil von 30.000 Euro zu unterstützen.