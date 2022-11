von Christiane Keutner

Ihrem Namen macht die Sportgaststätte „Arena“ alle Ehre: Sie ist Schauplatz für Wettkämpfe unterschiedlichster Art: In der Küche wetteifert der sizilianische Koch Salvatore Summa mit seiner Frau Daniela Cruppi um die besten Pizzen und Pastas, die sich auch laut Bewertungen in den Sozialen Medien vom üblichen Angebot abheben. Vom Gaststättenraum aus haben die Gäste einen Rundumblick auf Fußball- und Tennisplätze und zwei Mal monatlich treffen sich dort Tanzsportbegeisterte. Zudem kann man auf zwei Großbildfernsehern via Sky die Spiele der Champions League und Bundesliga mit Gleichgesinnten mitverfolgen.

Neuer Pächter ist Serafettin Avci mit dem bewährten Team in der Küche. Schnell waren sich Klaus Gommeringer, der damalige Vorsitzende des Sportvereins Bermatingen (SVB), in dessen Regie die Gaststätte liegt, und Bürgermeister Martin Rupp über den neuen Pächter einig. Serafettin Avci hat einen gastronomischen Hintergrund, betreibt ein Lokal in der Therme Lindau und eine Bar in Langenargen.

Die Gaststätte ist nicht nur Ersatz für das alte Vereinsheim der Fußballer und neuer Treffpunkt für Turnverein und Tennisclub. Das Lokal ist öffentlich und die Mannschaft bewirtet sehr gerne auch ganz „normale“ Gäste. In einer Zeit, in der viele Restaurants schließen, ging Serafettin Avci das Risiko ein: „Die ‚Arena‘ ist für kleine wie große Events auch in der Küche gerüstet, bietet geschlossenen Gesellschaften Raum für Weihnachtsfeiern, Hochzeiten und Geburtstage.“

Discofox und Boogie zweimal im Monat

Auf drei Terrassen können bis zu 200 Personen bedient werden, der runde, architektonisch interessante Gastraum mit langer Theke und Holzboden bietet 65 Plätze. Platz ist dort auch für Tanzabende mit DJ: Zwei Mal monatlich, jeweils am zweiten Freitag und am vierten Mittwoch, sind Discofox und Boogie angesagt. Geöffnet ist werktags von 17 bis 22 Uhr, samstags/sonntags von 11 bis 22 Uhr, nach Bedarf länger. Montag ist Ruhetag. Alle Speisen gibt es auch zum Mitnehmen. In Planung ist ein Lieferservice.