Während die ersten Blätter von den Bäumen fallen, schweben beim Tanz im Herbst im Dorfgemeinschaftshaus die Paare übers Parkett. Rund 90 Gäste, darunter viele, die erstmals gekommen sind, freuten sich auf diese Veranstaltung, die vom Kulturausschuss der Gemeinde ausgerichtet wird.

Deren Mitglieder sind ehrenamtlich in Aktion: Sie spülen in der Küche, offerieren selbstgebackene Kuchen, schenken Getränke aus und bedienen. Chiara Mayer ist die Jüngste. Die erkrankte Musikvereinsvorsitzende Anna Reisch hatte die Elfjährige kurzfristig gefragt, ob sie bei der Tanzveranstaltung für sie einspringen könnte. Chiara war bereits beim Torkelfest beim Verkauf von Dinnele positiv aufgefallen. Und sie wiederholt das.

Selbstbewusst spaziert die kleine Dame von Tisch zu Tisch, erkundigt sich nach den Wünschen der Gäste, serviert mit viel Charme und hat stets ein Lächeln im Gesicht. „Das macht Spaß, es ist toll, wenn ich Leute bedienen kann“, sagt sie. Das komme an. „Das macht sie ganz süß, richtig nett“, sagt Anni Karich aus Salem-Stefansfeld, ihr Mann Werner nickt bestätigend. Sie kommen regelmäßig zu dem Tanz und genießen auch den Gesang, der die Musikstücke begleitet.

„Es ist super, dass es eine Liveband gibt, die nach Noten spielt und viele Instrumente beherrscht statt Synthesizer oder DJs, wie das oft üblich ist“, sagen Cornelia und Hugo Zuckmantel aus Sipplingen, die über die Zeitung vom Tanznachmittag erfahren haben. Werner Siemund aus Salem ist zum ersten Mal beim Tanz im Herbst. Er findet: „Das ist ein gutes Event. Schade nur, dass man solche Veranstaltungen nicht öfters anbietet. Man sieht ja, dass die Leute gerne tanzen“, sagt er und deutet in den Raum, wo sich die Paare gerade zum Walzer drehen, nachdem kurz vorher fetzige Disco-Rhythmen alle in Bewegung gebracht hatten.

Voll des Lobes ist auch eine Gruppe aus Salem-Stefansfeld und Überlingen, die sich unter anderem vom Unterricht in der Tanzschule Eva Weber kennt. „Ich bin zum ersten Mal da und ganz begeistert sowie hochmotiviert“, sagt Heidi Teuber, der auch die guten Stimmen der Sänger gefallen. Michaela Lauster mag auch die Uhrzeit: „Es gibt hier nichts Vergleichbareres.“ Dieter Killinger und Hilde Kleff versichern: „Wir würden uns das einmal im Monat wünschen.“

Zu den regelmäßigen Gästen zählen auch Rosemarie und Wolfgang Weidner aus Rielasingen-Worblingen. „Das ist sehr schön hier, weil alles stimmt: Die Musik, die Leute und die Bedienung sind sehr nett, die Atmosphäre und der Kuchen waren gut.“ Weil alles so stimmig ist und es nur wenige Tanzveranstaltungen gibt, diese sogar immer weniger werden, nähmen sie auch gern die Anfahrtszeit von über einer Stunde in Kauf. Für den Rückgang der Veranstaltungen macht Rosemarie Weidner die Corona-Pandemie verantwortlich und damit auch die geschrumpfte Zahl an Ehrenamtlichen, die sich auch nach Corona mehr ihren Familien, ihrer Arbeit und den Hobbies widmen.

Von Anfang an dabei sind Ruth und Erhard Karrer aus Ahausen. „Ich schätze es, dass man im Dorfgemeinschaftshaus so schön und mit soviel Platz tanzen kann“, sagt Ruth Karrer. Ihr Mann Erhard fügt hinzu: „Und dass man alles tanzen kann. Ich bin dankbar, dass sich jemand Mühe macht und das Angebot aufrechterhält, denn so viele Gelegenheiten gibt es nicht, in so einem schönen Rahmen mit solch guter Tanzmusik tanzen zu können.“

Mit einem großen Schluss-Applaus bedanken sich alle beim Veranstalter und den Musikern. Die ließen sich bei den Zugaben nicht lumpen: „Sag Dankeschön mit roten Rosen“, sangen sie zum Schluss. Das griff Bürgermeister Martin Rupp auf: „Ich sage auch Danke: Zwar nicht mit roten Rosen, aber zusätzlich zur Gage mit zwei Flaschen Rotwein“, sagte er und überreichte diese dann auch gleich.