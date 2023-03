Den Spaß, den Annette Stöcklin bei ihrer Arbeit in der Schulbibliothek und mit den jungen Buchausleihern hat, hat sie durch ihren Bericht im Gemeinderat vermittelt. Vor rund eineinhalb Jahren hatte sie das Amt von Marjan van der Linde übernommen und ein paar Neuerungen auf den Weg gebracht. Dank der großzügigen Unterstützung des Fördervereins konnte sie zwei, „von den Kindern heiß umkämpfte“ Ohrensessel anschaffen, auf denen sich die Kleinen gern in ein Buch vertiefen oder einem Hörspiel lauschen.

Denn die Bibliothek, die inzwischen als Kinder- und Jugendmediathek bezeichnet wird, verfügt neben Büchern auch über 854 CDs und DVDs: 4854 insgesamt. 313 Benutzer sind eingetragen, davon kommen 93 regelmäßig. Das sind meistens Schulkinder, aber auch Kindergartenmütter kommen mit ihren Schützlingen regelmäßig. Sie liehen sich im vergangenen Jahr 2192 Titel aus. Derzeit sind 360 Medien im Umlauf.

„Ich war ganz sparsam mit dem Budget und habe für neue Bücher, DVDs, CDs und Bürobedarf 850 Euro ausgegeben. Das war aber nur möglich, weil der Förderverein gut unterstützt hat“, so Annette Stöcklin. Dank ihm konnte sie einen Ohrensessel, Bücherfolie und eine Tiger-Box anschaffen, ein Hörspiel-Streaming-Dienst für Kinder. Ihren Bericht unterlegte sie mit Bildern von Kindern, die sich in der großen Pause in der Mediathek tummeln oder sich lieber in einer Ecke stillem Lesevergnügen hingeben.

2022 gab es eine Leseaktion mit den Lesepatinnen mit Gespenster- und Hexengeschichten. 30 Kinder hörten zu, 40 waren es bei der Adventslesung mit Heidi Ziegler. Für einen einfacheren Zugriff wurden die Bücher mit farbigen Punkten nach Sachthemen und Klassen gegliedert, zwei kindgerechte Zeitungen abonniert. Sie stellt Lesekisten für Lehrer zu bestimmten Unterrichtsthemen zusammen. Beliebteste Bücher sind das „Alles Ava“-Buch einer Youtuberin mit Back- und Basteltipps. Es wurde 50 Mal in einem Jahr ausgeliehen. „Die Schule der Magischen Tiere“ erfreute sich ebenso reißender Nachfrage.

Die Mediathek ist montags bis donnerstags von 10 bis 11 Uhr für die Schulkinder geöffnet. Sie sei bereits um 9 Uhr da, bereite vor, überlege sich neue Konzepte, räume sehr viel auf. Mittwochs ist Publikumstag von 15 bis 18 Uhr, da dürfen alle kommen, auch Erwachsene, und es gibt das Vorlesen mit den ehrenamtlichen Vorlesepatinnen, eine Kooperation mit dem Mesnerhaus. Drei Damen entführen von 15.30 bis 16.30 Uhr Kinder von vier bis neun Jahren in die spannende Welt der Bücher. Die Kinder des Kindergartens erscheinen auch wieder regelmäßig: Für sie wird bereits um 15 Uhr vorgelesen. „Beim öffentlichen Publikumstag kommen auch Omas mit ihren Enkelkindern, was ganz Wertvolles“, so Annette Stöcklin, die die Gemeinderäte zum Vorbeischauen einlud.