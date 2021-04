Wo früher die Mühle klapperte, entsteht nun neben dem alten denkmalgeschützten Mühlengebäude ein neues Wohnquartier – das Mühlbachquartier mit sechs Mehrfamilienhäuser und insgesamt 36 Eigentumswohnungen. Laut Lennart Böckmann, Geschäftsführer der „Mühlbach Quartier GmbH“, sind bislang 30 Wohnungen verkauft. Das letzte Haus mit sechs Wohnungen gehe noch in den Verkauf, Interessanten gebe es genug, so Böckmann.

Bermatingen Bauherr will in Ahausen ein Projekt mit Hand und Fuß schaffen Das könnte Sie auch interessieren

Attraktiver Standort und moderne Bauweise

„Ahausen bietet eine sehr gute Lage. Es liegt ländlich idyllisch, aber man ist schnell in Markdorf, Überlingen oder Meersburg“, so Böckmann, der seinen Firmensitz in der Nähe von Mannheim hat, aber in der Bodenseeregion aufgewachsen ist und derzeit in Überlingen lebt. Die Nachfrage nach den Wohnungen, die zwischen 75 und 105 Quadratmetern groß sind, sei „riesig“ gewesen. Das liege aber nicht nur am attraktiven Standort, sondern auch an dem modernen, ökologischen Rahmen, in dem gebaut wird.

Das Projekt Nach einigen Jahren der Planung laufen seit Mai 2020 die Bauarbeiten auf dem Gelände. Geschäftsführer Lennart Böckmann arbeitet seit Anfang 2018 an der Umsetzung des Bauprojektes. Auf dem Areal entstehen insgesamt 36 Wohnungen, aufgeteilt auf sechs Häuser. Eine Tiefgarage bietet 37 Stellplätze, im Außenbereich entstehen 35 Parkplätze. Die ersten beiden Häuser – mit mehrheitlich Vier-Zimmer-Wohnungen – sind im Juli bezugsfertig. Der zweite Bauabschnitt umfasst drei Häuser mit insgesamt 18 3-Zimmer-Wohnungen. Der dritte Bauabschnitt mit dem letzten Haus, darin befinden sich ebenfalls sechs Wohnungen, beginnt Mitte Mai.

So wird sich das neue Quartier präsentieren: offen, freundlich und dörflich. | Bild: Mühlbach Quartier GmbH

Lennart Böckmann spricht von dem rustikalen und kernigen Charakter, dass das Wohnquartier aufgrund der Verarbeitung von Holzfassaden, erhält. „Angelehnt an Vorarlberg“, so Böckmann. Durch diese Bauweise – verbunden mit moderner Ausstattung und der Verwendung ausgezeichneter Materialien – entstehe eine „schöne Kombination, auf die wir sehr stolz sind“, sagt der Bauherr.

Lennart Böckmann in einer Erdgeschosswohnung im ersten Haus. Die Eigentümer können im Juli einziehen. | Bild: Nosswitz, Stefanie

In den ersten zwei Häusern laufen die letzten Arbeiten wir Fliesenarbeiten, Parkettarbeiten und Ausbau der Sanitärbereiche. | Bild: Mühlbach Quartier GmbH

Derzeit wird am zweiten Bauabschnitt gebaut. Es entstehen drei Häuser und die Tiefgarage. | Bild: Mühlbach Quartier GmbH

Arbeiten für das Projekt liegen im Zeitplan

Mit den Arbeiten auf der Baustelle liege man im Zeitplan, so Lennart Böckmann. Das bestätigt auch Bauleiter Mike Stury vom Bauunternehmen Schweizer Bau. Die Corona-Pandemie habe bislang kaum Auswirkungen auf das Projekt gehabt. Die 12 Bauarbeiter seien größtenteils unter sich und werden regelmäßig getestet. „Einen Ausbruch könnten wir uns nicht leisten. Wir stehen da in der Verantwortung und nehmen alle Sicherheits- und Hygienemaßnahmen sehr ernst“, so Stury.

Bauleiter Mike Stury (links) und Investor Lennart Böckmann sind mit dem Verlauf der Bauarbeiten zufrieden. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde funktioniere gut, betonen Stury und Böckmann und auch mit den Anwohnern sei man in stetigem Austausch. Bis Mai 2022 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.