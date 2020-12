In den kommenden Jahren heißt es für die Gemeinde Bermatingen den Investitionsgürtel etwas enger zu schnallen. Nachdem drei große Millionenprojekte – Umfeldsanierung von Bahnhof und Grundschule, Umsetzung der Sportstättenkonzeption sowie der Erweiterungsbau des Kindergarten St. Jakob in Ahausen – abgeschlossen werden konnten, werde man bis 2024 nur wirklich notwendige Investitionen ins Auge fassen, machte Gemeindekämmerer Ivo Willamowski auf der jüngsten Gemeinderatssitzung am Dienstag klar.

Das Volumen der Investitionen für 2021 wird rund 1,5 Millionen Euro betragen, 2020 waren es noch 8,5 Millionen. Zum Vergleich: 2020 bezifferte sich das Investitionsvolumen pro Einwohner auf gut 2100 Euro, 2021 wird es nach Willamowskis Berechnung bei rund 400 Euro liegen. Steuererhöhungen von Seiten der Gemeinde sind vorerst nicht geplant, so bleibt es bei den im Dezember 2019 beschlossenen Hebesätzen.

Ivo Willamowski | Bild: Heß, Jan Manuel

Investitionen in Wohngebiet

Zu den größten Projekten wird die Umsetzung und Fertigstellung des Baugebietes „In der Breite“ gehören, dort werden Aus- und Einzahlungen in Höhe von 550 000 Euro und 287 000 Euro erwartet. Außerdem wird die Gemeinde unter anderem 200 000 Euro Fließgewässerrenaturierung und rund 100 000 Euro in die Erneuerung des Kanals in der Buchbergstraße investieren.

Bermatingen 30 punktgleiche Bewerber für Baugebiet „Hinterm Dorf III“ – nun musste das Los über die Rangfolge auf der Bewerberliste entscheiden Das könnte Sie auch interessieren

Im Rahmen des Landessanierungsprogramms (LSP) soll die Grundsanierung des Bahnhofgebäudes angegangen werden. „Dafür sind für 2021 100 000 und für 2022 155 000 Euro im Haushalt eingeplant“, so der Kämmerer. Aus dem LSP-Topf sollen 153 000 Euro an Zuschüssen fließen. 100 000 Euro sollen für die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses aufgewendet werden, die 2023 und 2024 in Angriff genommen werden soll.

Neues Feuerwehrhaus bis 2024

Eine der nachhaltigsten und bedeutsamsten Investitionen für die Gemeinde stellt das neue Feuerwehrhaus dar. Die Planung sieht vor, dass bis 2022 mit der Detailplanung begonnen wird. Bis dahin muss die Grundstücksfrage durch die Gemeinde geklärt werden. Von Seiten des Kommandos der Feuerwehr muss bis dahin eine detaillierte Vorplanung vorliegen, die zu klären hat, was genau gebraucht wird, etwa ein Trockenturm und/oder eine Werkstatt. „Für die Jahre 2023 und 2024 werden dafür insgesamt vier Millionen Euro im Haushalt eingeplant und wir rechnen mit Zuschüssen von rund 620 000 Euro aus verschiedenen Fördertöpfen“, so Willamowski. Die Gesamtkosten für das Feuerwehrhaus sollen sich nach aktueller Berechnung auf 4,1 Millionen belaufen.

Die Sanierung des Bermatinger Dorfgemeinschaftshauses ist für die Jahre 2023 und 2024 eingeplant. | Bild: Jan Manuel Heß

Die Gemeinde bleibe handlungs- und investitionsfähig, betonte Bürgermeister Martin Rupp. „Wir können von Glück sagen, dass durch die zu erwartenden Einnahmen der Grundstücksverkäufe für das Baugebiet ‚In der Breite‘, das Gesamtergebnis 2021 positiv ausfallen wird.“ Und Gemeindekämmerer Ivo Willamowski schwor die Gemeinderäte entsprechend ein: „Die nächsten Jahre werden schwierig werden“, prognostizierte er. So werde die Corona-Krise dafür sorgen, dass 2021 die Steuereinnahmen – Anteil aus der Einkommenssteuer sowie Gewerbesteuer – für die Gemeinde geringer ausfallen werden, allein bei der Einkommensteuer wird mit einem Rückgang von rund 300 000 Euro gerechnet.

Pro-Kopf-Verschuldung steigt

Erstmals seit Jahren, wird daher die Pro-Kopf Verschuldung in der Gemeinde auf über 1000 Euro pro Einwohner steigen. Vorsorglich wurde ein Kredit in Höhe von einer Million zur Liquiditätssicherung für den Haushalt 2021 eingeplant, dazu Willamowski: „Das ist eine Praxis, die sich in den vergangenen Jahren bewährt hat, es wird sich zeigen, ob wir ihn brauchen werden oder nicht, im letzten Jahr brauchten wir ihn zum Beispiel.“