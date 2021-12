von Christiane Keutner

Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Das Geld ist für die Anschaffung eines neuen Mannschafts- und Rüstwagens. Bei der Vorstellung des Vorhabens durch den stellvertretenden DRK-Bereitschaftsleiter Jens Wawerla, Schatzmeister Markus Uhl und Notarzt Florian Sattler wurde die ehrenamtliche Arbeit und die Notwendigkeit der Anschaffung deutlich.

Das DRK steht als schnell abrufbare Einheit rund um die Uhr zur Verfügung und ist in wenigen Minuten zur Stelle, um den regulären Rettungsdienst und die FFW Bermatingen bei gefährlichen Einsätzen wie bei großen Bränden sowie Verkehrsunfällen zu unterstützen. Der über 20 Jahre alte Geräteanhänger mit teilweise über 30 Jahre altem Logistik-Material soll nun mit einem Mannschafts- und Rüstwagen ersetzt werden. Dieser sei laut den Ehrenamtlichen einfacher zu lenken, man ist schneller vor Ort und er ist vielfältiger einsetz- und nutzbar. Inklusive Ausstattung kostet er 146 000 Euro. Bei der Finanzierung ist das DRK auf Zuschüsse und Spenden angewiesen.

Markdorf Corona beutelt auch den Tourismus in der Region Das könnte Sie auch interessieren

Wie hilfreich und notwendig der Einsatz ist, machte Jens Wawerla an aktuellen Beispielen deutlich. Beim Fasnet-Nachtumzug in Ahausen beispielsweise mussten zehn Personen mit unklarer Vergiftungssituation betreut werden, bei einem Hotelbrand in Waggershausen wurden 90 Menschen evakuiert. Bei elf bis 13 Einsätzen jährlich sei die DRK-Truppe vor Ort. 40 000 Euro fehlen noch zur Finanzierung des Wagens, der 2022 angeschafft werden soll, sagte Markus Uhl, der auf die Eigenmittel, Zuschüsse und Spenden verwies und auf Zuschüsse der Gemeinden im Einsatzgebiet hofft.

Den Bermatinger Zuschuss habe man in Relation zu den Einwohnern Bermatingen/Markdorf und deren 20 000 Euro-Zuschuss gesetzt, erklärte Rupp die 5000 Euro. Hubert Sträßle (FW) betonte als ehemaliges Feuerwehr-Mitglied die wichtige und schnelle Hilfe. Über einen Spendenaufruf will das DRK noch einen fünfstelligen Betrag einwerben.