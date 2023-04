Wie steht es um die Geflüchteten, die in Bermatingen leben? Darüber hat die Flüchtlings- und Integrationsbeauftragte Tatiana Ayala Cerna kürzlich dem Gemeinderat berichtet. „Leider gibt es derzeit nicht so viele Integrationskurse im Bodenseekreis, weil qualifizierte Personen fehlen, die die Kurse leiten“, bedauerte sie. Viele Migranten warteten auf einen Platz. Allerdings gab es auch Erfolgsmeldungen: Drei Frauen, die Deutsch gelernt haben, machen eine Ausbildung zur Zahnarzthelferin, Erzieherin und Kinderpflegerin, drei andere haben bereits einen Job.

Vielfältige Herkunft

In Bermatingen gibt es laut Cerna zwei Gemeinschaftsunterkünfte: Eine an der Buchbergstraße im ehemaligen Hotel Buchberg und eine gegenüber der Sprungbrett-Werkstätte. In jeder leben 30 Bewohner. Sie kommen unter anderem aus Afghanistan, Georgien, Iran, Irak. Kamerun, Somalia, Brasilien, Tunesien und aus der Türkei. Die Gemeinschaftsunterkünfte sind direkt dem Landratsamt unterstellt und haben eine Sozialarbeiterin für die Flüchtlinge. Das bedeute nicht, dass sie keine Unterstützung der Gemeinde bekämen. Cerna lade auch diese Bewohner immer wieder zu Projekten ein. Leider käme niemand.

Die Beratung der Sozialarbeiterin Eva Grundl, Integrationsmanagerin der Johanniter, findet laut Cerna jeden Dienstag von 10 bis etwa 13 Uhr statt. Im Mesnerhaus berät Grundl alle Menschen mit Migrationshintergrund. Mit ihr ist Tatiana Ayala Cerna in regelmäßigem Austausch, was ihr für den Input ihrer Projekte sehr wichtig sei.

Nach einer langen Corona-Pause fand wieder das Interkulturelle Sommerfest mit der Unterstützung von Bürger füreinander statt. „Auch hier gab es keine Teilnahme der Geflüchteten aus den Gemeinschaftsunterkünften“, bedauerte die Beauftragte. „Wir versuchen jedes Mal ein neues Programm zu organisieren“. Vergangenes Jahr hatten Ukrainer Gitarre gespielt und gesungen. 2022 gab es zudem ein gemeinsames Waldbaden mit einer zertifizierten Kursleiterin. Alle interessierten Bürger waren dazu eingeladen und es kam ein kleiner interkultureller Kreis mit Teilnehmern aus Italien, den Philippinen, dem Irak, den USA und aus Deutschland. Die Interkulturelle Woche wird bundesweit gefeiert und findet dieses Jahr vom 24. September bis 1. Oktober statt. Frisch gestartet ist ein Kurs im Mesnerhaus, der vom Landratsamt mit Fördermitteln unterstützt wird. Er steht unter dem Titel „Mein Leben in meiner neuen Heimat Deutschland“ und richtet sich an alle Migrantinnen. Ein Dutzend Frauen hat sich laut Cerna bisher angemeldet. Sie kommen aus Italien, Rumänien, Peru, Ukraine, Indien, Tunesien, Türkei und USA. Ziel des Projekts sei die Teilhabe von Migrantinnen an der deutschen Gesellschaft. Voraussetzung sei das Absolvieren eines Sprachkurses mit dem Grad A2, damit die Kommunikation untereinander funktioniert. Der Kurs umfasst sechs Termine inklusive einer Diskussion. Die Teilnahme sei kostenlos.

„Wir dachten, das ist wichtig, weil viele Migrantinnen, vor allem aus Europa, keine Integrationskurse besuchen müssen. Nur Flüchtlinge müssen einen besuchen. Diese Frauen sind schon viele Jahre hier, beherrschten leider die Sprache nicht und bleiben zuhause“, bedauerte Tatiana Ayala Cerna. Im Kurs werde deutsch gesprochen und es sollen wichtige Themen und Informationen vermittelt werden. Einige Beispiele: Wie funktionieren Schule und Kindergarten? Welche Abschlüsse gibt es, was bedeuten sie, welche Voraussetzungen muss man für eine Ausbildung haben? Welche Unterstützung gibt es beispielsweise bei den Hausaufgaben? Zudem sollen Frauen, denen in ihren Ländern ein Beruf verwehrt ist, vermittelt werden, dass man in Deutschland durchaus aktiv sein dürfe. Wissensvermittlung finde zudem über Gesundheit, den Arbeitsmarkt und Freizeitgestaltung statt.

Für den Herbst 2023 sei ein gemeinsames Kochen geplant. Dieses musste wegen der Pandemie verschoben werden. Auch ein interkulturelles Sommerfest ist laut Cerna angedacht: wahrscheinlich vor den Sommerferien. Den Interkulturellen Nähtreff, der von Frauen, Männern und Kindern gut besucht war, wolle man ebenfalls wieder ins Leben rufen. Ziel der Integration sei, alle Menschen in die Gesellschaft einzubeziehen, ihnen ein Gefühl der Zugehörigkeit zu geben, ohne dass diese ihre eigene Kultur und Identität verlieren.

Tatiana Ayala Cerna fasste zusammen: „Die Sprache ist das Wichtigste für die Integration.“ Hinzu kämen das Lernen sowie gegenseitiger Respekt. Letzterer sei das Schmiermittel der Gesellschaft, zitierte sie einen Psychologen. Bürgermeister Martin Rupp dankte für die wichtige Integrationsarbeit auch in Richtung Gemeinschaftsunterkünfte. Fragen hatten die Gemeinderäte nach dem Vortrag keine.