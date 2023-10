Eine neue Gemeinschaftsunterkunft hat der Landkreis in der Goethestraße in Bermatingen eingerichtet. Ein Mehrfamilienwohnhaus wurde angemietet und entsprechend den Erfordernissen für Geflüchtete in seinem Auftrag umgebaut. Diese Information, die die Gemeinde vom Landkreis erhalten habe, gab Bürgermeister Martin Rupp in der vergangenen Gemeinderatsitzung weiter. Die Gemeinde sei nicht umfangreich einbezogen worden, da das Suchen und Einrichten von Gemeinschaftsunterkünften in die Zuständigkeit des Landkreises fielen, informierte er. Über die genaue Anzahl, Nationalitäten und wie schnell die Belegung des angemieteten Hauses vonstatten ginge, wisse man nichts. Nach ihrem Kenntnisstand seien die direkten Anlieger in der Goethestraße aber von Seiten des Landratsamts aufgesucht und über die künftige Belegung informiert worden.

Der SÜDKURIER fragte bei Robert Schwarz, Pressesprecher des Landratsamtes, nach. Er teilte mit, dass rund 20 Personen in der Gemeinschaftsunterkunft untergebracht und dort leben werden können. 15 Menschen aus Russland und der Türkei seien zwischenzeitlich bereits eingezogen. Unabhängig vom angemieteten Gebäude entsteht eine weitere Gemeinschaftsunterkunft am Rande des Gewerbegebiets Ziegelei. Sie ist baugleich mit der bisherigen und steht neben ihr, gegenüber der Sprungbrettwerkstatt und dem Fruchthof Starosta. „Die Bauabnahme ist bis Ende November geplant“, so der Pressesprecher. Rund 40 Geflüchtete können dort ab voraussichtlich Dezember einziehen. Ein „Tag der offenen Tür“ für die Öffentlichkeit, wie er beim ersten Bau angeboten und die Möglichkeit damals rege wahrgenommen wurde, sei dieses Mal nicht geplant. Vor etwa einem Jahr war mit dem Bau der neuen Gemeinschaftsunterkunft begonnen worden. Laut vorhergehender Information soll das Gebäude mit Fernwärme beheizt und mit einer PV-Anlage ausgestattet werden. Aktuell sind rund 70 Personen durch den Landkreis in der Gemeinde Bermatingen untergebracht.