Die Ära im Landgasthaus Frieden in Ahausen von Roland Levy und Moni Trenkle endet. Am Ostersonntag wird zum letzten geöffnet sein. Die Gastronomen hören auf und wandern nach Spanien aus. Bei einem Flohmarkt kann man Inventar erwerben. Der Bermatinger Teilort Ahausen wird künftig keine Gastronomie mehr haben.

Corona zwingt einen weiteren gastronomischen Betrieb in die Knie: Das Wirtsehepaar Roland Levy und Monika „Moni“ Trenkle hört mit dem „Frieden“ in Ahausen auf. Am Ostermontag ist Schluss. Die Entscheidung fiel den beiden