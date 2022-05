von Christiane Keutner

Zwei Jahre Pausieren wegen Corona: Die sind bei den meisten Musikvereinen im wahrsten Sinne sang- und klanglos vorübergegangen. Die Folge des Nichtübenkönnens: Kapellen können nicht mehr auftreten, sind nicht mehr spielfähig und es gibt mancherorts einen Mitgliederschwund. Nicht so beim Musikverein Ahausen. Bei der Hauptversammlung im wiedereröffneten Landgasthaus Frieden wurde bekannt, dass der Verein mehr Mitglieder und auch musikalisch etwas vorzuweisen hat.

Einer der wenigen Auftritte des Musikvereins Ahausen 2021 war zur Eröffnung der neuen Apfel-Radl-Runde im September auf dem Gelände der Bodensee-Kelterei Widemann. | Bild: Christiane Keutner

„Das ist hauptsächlich dem Engagement unseres Dirigenten Martin Schmid zu verdanken. Da ist einfach Zug dahinter“, so der wiedergewählte Vorsitzende Maurice Parent über „die noch wachsende Wahnsinnstruppe“ mit zehn Leuten, die noch nicht mal 20 Jahre alt seien und auch bei Festen beim Auf- und Abbau mit anpackten. Das sei für so einen kleinen Ort eine unglaubliche Leistung. „Danke, besonders für die Jugend. Wir alle wissen, was das heißt, von Dir ausgebildet zu werden“, sagte er schmunzelnd unter dem wohlfälligen Lachen der Musikkameraden an die Adresse Schmids und verwies des Weiteren auf die Musiker 50 plus, die zusammen mit den Jungen die gute Mischung der Kapelle ausmachten. Das hatten sie erst kürzlich beim Muttertagskonzert und beim Frühlingsfest des Narrenvereins bewiesen.

Planungen für 40. Mostfest

Da man wegen der Pandemie nichts Großartiges planen konnte, aber in diesem Jahr das 40. Mostfest anstehe, wolle man dieses, auch mit Blick aufs 150-jährige Bestehen der Kapelle, gebührend feiern. Weil viele Vereine spielunfähig seien – 25 habe der Dirigent angeschrieben – habe man das Programm etwas umgestellt. Vor eine organisatorische Frage sieht sich der Verein nach zweieinhalb Jahren erzwungener Pause ebenso gestellt: „Wir müssen schauen, wo was untergebracht ist, überall liegt was in irgendeinem Schuppen. Es fühlt sich so an, als ob uns ein eigenes Heim mit Lagerhalle guttun würde“, berichtete er von seinem diesbezüglichen Gespräch mit Bürgermeister Martin Rupp, der den Musikverein um zwei Jahre vertröstet habe.

Trotz Corona gab es die Jahresversammlung im Herbst, einen mehrtägigen Hüttenaufenthalt, an Fasnacht zog die Katzenmusik durchs Dorf und befreite mit Abstand die Kindergartenkinder, berichtete Schriftführerin Anja Moser. Dank großzügiger Spenden, der Aktion „Dinnele to go“, dem Oktoberfest und dem Apfeltag zur Einweihung eines neuen Radwegs klimperte es im Vereinssäckel, wie Kassierer Wolfgang Graf mitteilte.

Mit dem rechtzeitigen Probenbeginn trotz fehlenden Ziels habe man die richtige Entscheidung getroffen, sagte Dirigent Martin Schmid, der sehr zufrieden mit dem Probenbesuch ist und auf die teilweise desolate Situation anderer Musikvereine verwies. Viele Musikvereine hätten sich halbiert oder es seien sogar zwei Drittel abgesprungen. Er könne dem Vorsitzenen nur beipflichten, dass man eine tolle Truppe habe; Junge und Erfahrene zögen an einem Strang.

„Ich habe hohe Ansprüche. Verübelt mir das nicht, ich will nur das Beste von Euch und für den Musikverein und wenn ich manchmal ein bissle genervt bin, wenn etwas nicht so funktioniert, ist das nicht böse gemeint. Ich mag jeden einzelnen und habe Euch ins Herz geschlossen“, erklärte der Dirigent, der die Leitung der Jugendkapelle abgeben wird. Er freute sich über das kleine Orga-Gremium, das ihn entlastet, und über den Förderverein mit seinem Vorsitzenden Christian Wegis, der seinesgleichen suche. Mit dessen Erlösen von Ackerkonzert, Närrischem Nachtumzug und Dinnele-Aktion konnte der Musikverein unterstützt werden.

Ehrung für Musiker

„Die Ortschaft ist stolz auf Euch, Ihr seid ein tolles Team“, versicherte Ortsvorsteher-Stellvertreter Karl Hafen. Diesen Eindruck teilte auch Egbert Benz vom Blasmusikverband Bodenseekreis, der die Ehrungen aktiver Musiker für den Blasmusikverband Baden-Württemberg vornahm: In Abwesenheit ehrte er Diana Sterk sowie die anwesenden Karl Hafen und Klaus Dietz, die sich seit zehn Jahren im Vorstand als Beisitzer um die Blasmusik verdient gemacht haben und den Musikverein vorbildlich unterstützen.

Seit zehn Jahren engagieren sich Karl Hafen (links) und Klaus Dietz (rechts) im Vorstand des Musikvereins Ahausen. Dafür ehrte sie Egbert Benz im Auftrag des Blasmusikverbands Baden-Württemberg. | Bild: Christiane Keutner