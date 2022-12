von Christiane Keutner

Herr Schmid, eine Abschiedstournee, vier Auftritte: Steigerte sich da die Wehmut oder nutzte sie sich ab?

Nein, auf gar keinen Fall nutzte sie sich ab. Die Wehmut hat sich eher gesteigert, weil die Jungs und Mädels echt brutal mitgemacht haben. Schon im Vorfeld hatten sie gesagt, wann und aus welchem triftigen Grund sie nicht dabeisein konnten. Durchschnittlich waren es immer 45 von 52 Jugendlichen.

Welches war innerhalb der Vier-Gemeinden-Tournee der bewegendste Moment?

Der war beim letzten Konzert in Riedheim mit dem Gesamtchor mit über 90 Musikern. Die Hälfte, die ehemaligen Schüler der JuKa, sind nur für das eine Stück gekommen. Als alle gemeinam musizierten, das war schon ein bewegender Moment mit Standing Ovations, das hat mich sehr gerührt.

Warum geben Sie jetzt den Taktstock ab?

Das waren insgesamt 24 Jahre: Elf Jahre habe ich die JuKa Bermatingen-Ittendorf-Ahausen geleitet. Nach einer Pause war ich Dirigent in Bermatingen, danach, 2009, habe ich mich drei Jahre bei der JuKa Markdorf engagiert und anschließend hatte ich 10 Jahre die Gemeinschaftsjugendkapelle (GJK). Jetzt wollte ich etwas mehr Ruhe und Freizeit. Beruflich wird die Arbeit auch nicht weniger, es sind viele Faktoren.

Ganz spontan: Was waren die herausragenden Momente während Ihrer Zeit?

Unsere Gardaseereise mit der GJK im Frühjahr 2018. Das war eine wunderbare Angelegenheit. Weil das bisher einmalig war. Bei der Konzertreise sind wir im Freizeitpark Gardaland aufgetreten und hatten einen Auftritt in einer Gemeinde nahe Verona. Das hat allen nochmals einen richtigen Schub gegeben, das war ein großes Highlight.

Wer kam auf die Idee?

Ich wollte mit den Jungs und Mädels einmal was anderes machen. Meine Mutter hatte Kontakte durch Wegis Reisen nach Verona und ich habe nach Sponsoren gesucht. Wir hatten vier Tage Spaß und alle waren sehr motiviert.

Begeisterten Applaus gab es für Dirigent Martin Schmid und seine Gemeinschafts-Jugendkapelle beim Auftritt in Bermatingen. | Bild: Christiane Keutner

Dirigenten sind wie Lehrer: Im besten Falle erkennt man Talente und fördert sie. Wie?

Fingerspitzengefühl gehört auf jeden Fall dazu und ein guter Draht zu den Musikanten. Man kann sie fördern, indem man sie nach und nach an gewisse Solipassagen heranführt. Dabei erkennt man auch, wer in einem Musikverein vorne dran ist. Aber im Großen und Ganzen sind alle Musikanten wichtig. Man braucht alle zusammen, deswegen ist die Gemeinschaft wichtig.

Vor 30 Jahren sind Sie Dirigent geworden. Sie waren damals der jüngste – mindestens im Bodenseekreis, und fielen auf. Wie kam´s?

Ich war in der Knabenmusik, mein Vater war Vorsitzender in Bermatingen und hatte damals mangels Dirigenten diesen Job auch noch übernommen. Eines Tages hab ich zu ihm gesagt „Oh, Papa, so kannst Du das nicht machen“, weil er halt alles hat durchlaufen lassen. Wir waren ja glücklich, dass er den Job gemacht hatte, aber nur notgedrungen.

Das hat Sie motiviert, selbst aktiv zu werden?

Ja, und mir hat das Führen gleich Spaß gemacht. Ich hab das von meinem ehemaligen Musiklehrer Werner Assmacher gelernt. Er war mein Dirigenten- und Trompetenlehrer in der Knabenmusik. Früher hatte ich mir auch James Last-Videos angeschaut, das hat mich ziemlich beeindruckt.

Welche Voraussetzungen braucht es für einen Drigenten?

Ich kann das nur für mich sagen: Man muss eine Einheit mit den Musikern sein. Der Dirigent muss seine Musiker hinter sich haben. Eine gute Kameradschaft und Offenheit sind wichtig; man muss auch mal was sagen können, ohne dass das auf die Goldwaage gelegt wird. Musikalisch sollte man gut sein, aber jeder Dirigent hat eine andere Philosophie und ein anderes Programm, mal schwerer, mal leichter. Das ist auch in Ordnung. Man muss nicht immer nur schwierige Stücke einspielen.

Hatten Sie Vorbilder?

Meinen Lehrer Werner Assmacher in Meersburg. Und sonst: Ich hab` mir überall etwas abgeschaut und viel ausgeholfen in den Vereinen. Das mache ich auch heute noch. Man lernt immer dazu. Auch von den Dirigenten des Wiener Philharmonieorchesters beim Neujahreskonzert.

Was gibt Ihnen Musik?

Freude und es vermittelt mir auch Ruhe. Es ist gut zum Runterkommen. Ganz wichtig ist mir, den Zuhörern die Freude weiterzugeben und ihnen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Ab und zu verursacht Musik auch Stress, wen es nicht so rund läuft, wie ich will.

Was macht das Spielen in der Gemeinschaft aus?

Erstmal, dass wir alle ein Ziel haben, sonst wäre das keine Gemeinschaft, sonst gäbe es keine Musik. Das sieht man an der GJK, in der fünf Vereine zusammenspielen und keine Konkurrenz aufkommt. Das ist echt super, auch wenn die Jungs und Mädels sich gegenseitig aushelfen. Hier geht es nicht um Konkurrenz, sondern ums Musizieren und Freude vermitteln.

Martin Schmid mit Musikerkollege Thomas Braun aus Ittendorf. | Bild: Christiane Keutner

Die Gemeinschaft pflegen Sie auch außerhalb des Probenlokals mit den Jugendlichen, warum?

Einladungen sind wichtig und richtig. Das Miteinander, ohne das Instrument dabei zu haben. Das stärkt zusätzlich den Zusammenhalt und motiviert. Wir machen im Sommer auch nochmal eine Poolparty bei uns zuhause.

Ein paar Worte zu Ihrem Nachfolger Mario Lieb?

Mario Lieb war auch in der Knabenmusik und im GJK. Er ist musikalisch sehr gut, spielt in der Stadtkapelle und beim MV Ahausen mit. Da bin ich auf ihn aufmerksam geworden und habe ihn gefragt, ob er meinen Job übernehmen möchte. Er hatte dann zugesagt mit der Auflage, dass ich ihm in der ersten Zeit zur Seite stehe, bis es rund läuft, was ich natürlich tue.

Was geben Sie ihm mit auf den Weg?

Sein eigenes Ding zu finden. Seinen eigenen Stil zu haben. Das wird er sicherlich auch hinbekommen. Und Ruhe bewahren.

Welche Musik hören Sie außer Blasmusik?

Außer Punk und Hard Rock alles quer Beet: Beat, Rock, Pop, Jazz, symphonische Musik, Schlager.

Welche CD haben Sie sich als erste gekauft?

Das waren die Bravo-Hits. Die Blasmusik kam erst später.

Wie macht man Jugendlichen Blasmusik schmackhaft?

Mit dem Ergebnis, den Konzerten. Zu zeigen, dass jeder Einzelne was zur Gemeinschaft beitragen kann. Wir vermitteln auch Filmmusik, Musicals, Rock und Pop, das macht denen Spaß. Ein Jugendlicher hatte in Ittendorf zu seinen Eltern gesagt: „Geht aufs nächste Konzert der JuKa, das ist voll cool.“

Wie schaffen Sie die Balance zwischen Autorität und Kumpel?

Ich mach das einfach so, wie ich es mache. Das ist Intuition. Ob das alles richtig ist, weiß ich nicht, aber es funktioniert zum Großteil.

Was machen Sie mit der vielen Freizeit?

Soviel frei ist da nicht. Ich stehe ja auch an der Seite von Mario Lieb und dann schauen wir mal, was es Neues gibt. Montags lebe ich dann künftig etwas stressfreier; da war immer Probe.