Zum Mostfest des Musikvereins Ahausen gibt es zwei Nachrichten. Die gute Nachricht: Das Mostfest findet wieder mit gewohntem Umfang und Inhalt statt. Die weniger gute: Wegen neuer Auflagen, bedingt durch übermäßig alkoholisierte Jugendliche, muss das Gelände am Dorfplatz neben der Kirche und auf dem Hof der Familie Jauch erstmals nach vier Jahrzehnten abgesperrt und am Samstag Eintritt erhoben werden.

„Wir stehen vor einer neuen Situation: Wir müssen das Festgelände am Samstagabend mit Bauzäunen abgrenzen und die jungen Besucher an den zwei Eingängen an der Brücke und an der Kirche durch Security-Kräfte kontrollieren lassen. Sie schauen auch, ob die Jugendlichen Partybändel haben. Zudem sind wir angehalten, die Festbesucher, die mit dem Zug anreisen, am Bermatinger Bahnhof auf mitgebrachten Alkohol durch die Security kontrollieren zu lassen“, sagt der Musikvereinsvorsitzende Maurice Parent. Das gesamte Konzept verursache erhebliche Kosten. Deshalb müsse erstmals Eintritt erhoben werden – allerdings nur am Samstag. Erwachsene zahlen sechs Euro, die 13- bis 18-Jährigen drei Euro, Kinder bis 12 Jahre dürfen ohne Eintritt mit auf das Fest.

Mit den Sicherheitsmaßnahmen und dem Eintritt als Kostenschwelle für die jungen Leute sollen alkoholisierte Störenfriede, die derartige Feste gerne für grölendes Feiern nutzen, ferngehalten und auch ein Beitrag zum Jugendschutz geleistet werden. Denn oftmals ist es so, dass ein älterer Jugendlicher losgeschickt wird, um für die jüngeren alkoholische Getränke zu organisieren. Grund für eine weitere Neuregelung: Niemand dürfe mit einem Glas oder einer Flasche das Gelände verlassen. „Wir hoffen, dass wir mit dem großen Aufgebot an Security und den anderen Vorkehrungen die Störfaktoren etwas eindämmen, unsere Stammgäste behalten und das Fest wieder in ruhigere Bahnen lenken können“, so Maurice Parent. „Schade, dass wir das brauchen, aber mit diesen Maßnahmen wollen wir den Charme unseres Mostfests auf dem schönen Festplatz an der Kirche mit der einzigartigen Bühne über den Bach und der tollen Stimmung erhalten“, fügt er hinzu.

Der Verein hatte sich nach kontroverser Diskussion der Mitglieder letztlich mehrheitlich zu diesem Schritt durchgerungen. „Wir sind angehalten worden, ein Sicherheitskonzept zu erstellen und dann letztlich zum Schluss gekommen, dass das Fest am Samstagabend nur mit diesem Konzept Sinn macht“, erklärt der MV-Vorsitzende. Eine freiwillige Entscheidung, denn weder Gemeindeverwaltung noch Polizei machen hier Vorschriften, stünden aber beratend zur Seite. Polizeibeamten würden im Rahmen ihrer Möglichkeiten vorbeischauen, das Fest aber nicht rund um die Uhr überwachen, so Sprecherin Sarah König vom Polizeipräsidium Ravensburg. Schon im Vorfeld hatten viele die künftigen Maßnahmen für das beliebte Fest bedauert. Bürgermeisterstellvertreter Hubert Sträßle hatte in der Hauptversammlung des MV die Auflagen als „höchst unerfreulich“ bezeichnet.

Ansonsten dürfen sich die Besucher wieder auf ein schönes Fest freuen. Denn nur einmal im Jahr gibt es – neben dem allgemeinen Festangebot die allseits gerühmten Zwiebel- und Apfeldinnele. Für die musikalische Unterhaltung konnten Musikvereine gewonnen werden, die in der Region nicht so bekannt sind. Eine Neuerung gibt es am Montag: Die Gemeinschaftsjugendkapelle eröffnet den Feierabendhock, eine Stunde später dirigiert Martin Schmid den MV Ahausen.