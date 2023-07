Mit etwas gemischten Gefühlen hatten einige Verantwortliche und Besucher wegen der Neuerungen dem Mostfest entgegengesehen. Doch Befürchtungen, die Bankreihen und der Festplatz könnten etwas spärlicher besetzt sein, weil erstmals ein Eintritt erhoben und Sicherheitskräfte verpflichtet wurden, waren schnell verflogen. Schon nach kurzer Zeit waren die ersten 1000 Eintrittsbändel für Erwachsene verkauft und Stunden nach Beginn standen die Besucher mitunter Schlange am Eingang, um beim Fest dabei zu sein.

Dort ging es Schlag auf Schlag: Erst wortwörtlich, als Bürgermeister Martin Rupp zum Gummihammer griff, mit dem richtigen Wumms den Zapfhahn ins Mostfass trieb und gemeinsam mit Ortsvorsteher Jakob Krimmel, dem MV-Vorsitzenden Maurice Parent und Festwirt Raphael Wieser die ersten Gläser verteilte. Dann musikalisch mit dem Musikverein (MV) Unterwaldhausen, der witzig und mit vielen Gesangseinlagen abwechslungsreiche Unterhaltung bot.

DJ mischt am Abend die Menge auf

Später mischte DJ Peter S im wahrsten Sinn an seinem Mischpult die Jugend und Junggebliebenen auf. Der Most floss fast ununterbrochen aus den Fässern, die vielen Helfer des Musikvereins brutzelten Steaks und Würste, tauchten Pommes ins Ölbad und rührten Kässpätzle in der Riesenpfanne. Kinder drehten vergnüglich winkend ihre Runde auf dem Karussell, die Älteren versuchten sich am Schießstand des Musikvereins Daisendorf, Süßigkeiten- und Eiswagen wurden angesteuert.

Kleiner Schauer sorgt nur für kurze Unterbrechung

Nachdem just zum Fassanstich Regen einsetzte, beruhigte Ortsvorsteher Jakob Krimmel manch panikartig Schutzsuchende: „Letztes Jahr war es auch leicht verregnet, aber dann sind doch alle bis in die Puppen gesessen!“ Das traf zu und kleine Schauer beeinträchtigten die Stimmung der Besucher an diesem Abend ganz und gar nicht.

Salemer Wehrmänner feiern silbernes Leistungsabzeichen

Unter ihnen Feuerwehrmänner aus Salem. Sie hatten nach der Teilnahme am Leistungsabzeichen-Wettbewerb in Kluftern Silber gewonnen und das auf dem Mostfest gefeiert. Stephan Eckert hatte die „Gefahrgutkelle“ mitgenommen und sich Pommes „Schranke“ einfüllen lassen. Auch eine Clique Überlinger Gymnasiasten feierte in Ahausen. So etwa Nicolas Auer, 18, und seine besten Freunde.

Nora Prokop schätzte die tolle Atmosphäre, die Beleuchtung und die fairen Preise, Max Löchle die Gemeinschaft, alle mögen den Most. Auch Ben Dover, ein Austauschschüler aus Ohio, der die Toleranz der Leute, das Multikulturelle sowie den Austausch mit vielen Leuten hervorhob. „Der Ansturm ist toll, trotz Eintritt!“, freute sich Joachim Bischofberger.

Feierabendhock mit dem Musikverein Ahausen

Mit dem Einsatz aller gelang auch der Sonntag. Ausgesprochen viele Zuschauer schauten dem Sternmarsch mit vier Musikkapellen zu und beklatschten das gemeinsame Mini-Konzert. Rasch füllte sich der Festplatz wieder zum Frühschoppenkonzert. Viele freuen sich auf den Feierabendhock ab 18 Uhr mit der GJK und dem Musikverein Ahausen.