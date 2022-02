Bermatingen vor 3 Stunden

Mittwoch startet der Flieger: Der Ahausener Ralf Jegler fiebert den Paralympics in Peking entgegen

In wenigen Tagen steigt Ralf Jegler aus Ahausen in den Flieger nach China. Sein Ziel: Die Paralympischen Winterspiele in Peking. Als Trainer der Liechtensteiner Monoskifahrerin Sarah Hundert ist er mit dabei.