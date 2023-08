Pinsel sind keine Besen, man soll mit ihnen streichen und nicht schrubbern: Das ist die erste Anleitung im Umgang mit den Zeichen- und Malutensilien, die Ulla Neumann vermittelt. Nach den Erfolgen in den vergangenen Jahren hatte die 79-Jährige erneut Malkurse innerhalb des Touristischen Arbeitskreises (TAK) angeboten: An allen Donnerstagen im August sitzen am großen Tisch in der ehemaligen Töpfer-Werkstatt jeweils acht bis zwölf Kinder, lernen und malen. Zuvor hatten sie gemeinsam mit Ulla Neumann deren Garten durchstreift und aus der Fülle der unterschiedlichen Blumen ein paar blühende ausgesucht. Vor sich auf dem Tisch malen sie diese nun ab.

Dabei kommt es Ulla Neumann, die selbst die Bilderbuchreihe „Violet das blaue Huhn“, erfunden, geschrieben und illustriert hat, nicht auf die 1:1-Abbildung an. Die Kinder sollen ihrer Phantasie freien Lauf lassen – nach der ersten Übung, bei der sie begreifen, wie sie den Pinsel halten und führen sollen. Da hilft das Bemalen des Blattes mit Regenbogenlinien, was den Nebeneffekt hat, die ganzen Farben wahrzunehmen. Sehr interessant, wie unterschiedlich die Teilnehmerinnen – es sind überwiegend Mädchen – die Striche malen: Mal sind sie schmal, mal breit, mal eher durchscheinend oder ganz kräftig, je nachdem, mit wieviel Wasser man das Blau oder Rot anrührt.

Ein weiterer wichtiger Hinweis: Es gibt keinen Radiergummi! Da muss man sich im Vorhinein überlegen, was man zu Papier bringen möchte. Aber Entwarnung: „Den Stift einfach leicht halten und daran denken: Es ist alles nicht so wichtig!“ Auf einen Strich mehr oder weniger kommt es bei den Blumenbildern nicht so an, was den kleinen Künstlerinnen in spe eventuellen Druck nimmt.

Auf die Idee, ein Herz aus Blumen zu malen, kam die achtjährige Mara aus Bermatingen. Die Blüten aus Bleistift malt sie später aus. Für wen das Bild ist? „Meine Oma bekommt das geschenkt, weil ich sie sehr mag und sie mag auch Blumen“, sagt Mara. Dass der Freundinnen-Flüsterfunk funktioniert, beweisen die achtjährigen Malia und Clara, die im vergangenen Jahr schon mitgemacht hatten. „Die fanden das cool und haben mich gefragt, ob ich mitkomme“, berichtet Mara strahlend und bestätigt: „Und es ist cool.“

Lauras Mutter hatte vom Angebot in der Zeitung gelesen. Die Zwölfjährige war im vergangenen Jahr schon zweimal da. Ihr gefällt besonders, „dass man da malen kann, worauf man Lust hat und seiner Phantasie freien Lauf lassen kann“. Obwohl Malen ihre Leidenschaft ist, möchte sie später mal Tierärztin mit eigener Praxis werden und dann vermehrt Tierbilder malen. „Das ist ein Highlight für meine Tochter, sie malt sehr gern und freut sich über die Anleitungen. Wir waren total froh, dass sie auch einen Platz bekommen hat“, sagt Vater Andreas Tressel aus Ahausen.

Malen macht auch Jule Spaß. Deswegen ist sie erneut dabei. „Ich finde es toll, weil man hier lernt, wie man richtig malen kann“, meint sie und tunkt den Pinsel ins Wasserglas. Aquarellmalerei mag sie, „weil das so schön verläuft.“ Gerne wäre sie nochmal gekommen, aber an dem einzigen Tag, an dem noch ein Platz frei wäre, ist die Neunjährige mit ihrer Familie schon im Urlaub in Italien. Tamaras Oma hatte von dem Angebot in der Zeitung gelesen und die Siebenjährige ist froh, dass sie es angenommen hat. Sie greift am liebsten zu Buntstiften.

Plötzlich macht es „plopp, plopp“. Ulla Neumann probiert ihre Popcornmaschine aus. In kleinen Bogen fliegen die aufgepufften Körner in eine Schüssel. „Bedient Euch!“ sagt sie. Das lassen sich die Mädels, die bisher ganz versunken in ihre Arbeiten waren und nur ab und zu etwas fragten, nicht zweimal sagen. Sofort stehen sie um die Schüssel und naschen.

Es kommt noch besser: Im anderen Raum stapeln sich Reste von Neumanns Bilderbuchreihe. Die Kinder und auch Eltern und Großeltern, die ihre Schützlinge abholen wollen, staunen ob so viel Kreativität und freuen sich, dass sie einige Bücher aus den Beständen kostenlos mitnehmen dürfen.

„Herzlichen Dank für das schöne Erlebnis für die Kinder“, schreiben Gerhard Enderlein und Regine Kowalke aus Immenstaad auf ein Blatt. Ihre Enkelin Nova war froh über das Angebot, das sie während des Besuchs ihrer Großeltern wahrnehmen konnte. Tamara darf die Blume, die sie gezeichnet hat, mitnehmen und die Oma eine der hübschen kleinen Sonnenblumen, da kommt noch mehr Freude auf.

Ulla Neumann freut sich: „Es waren mehr Kinder da als letztes Jahr. Aber ich würde die Malstunde auch anbieten, wenn nur ein Kind da wäre.“ Geirrt hat sie sich, als sie dachte, um Sechsjährige müsste man sich mehr kümmern als um Ältere, weil die sich nicht so lange konzentrieren könnten. Sie wurde überrascht. Die dreijährige Schwester einer Teilnehmerin war enttäuscht, dass sie nicht mitmachen durfte. „Beim Abholen hat sie sich einfach an den Tisch gesetzt und auch ein Bild gemalt“, berichtet Ulla Neumann.

Dass alle mit Leidenschaft dabei sind, führt sie darauf zurück, dass nur Kinder kommen, die auch wirklich malen wollen. Spaß hat auch sie: Wenn sie entdeckt, dass ein Kind von sich aus die Blätter statt einfarbig außen hellgelb und innen dunkler gestaltet und dass die Malrunden immer unterschiedlich ausfallen. „Das letzte Mal war beim Malen eine ganz andere Kraft, wild, mit kräftigen Farben. Diesmal war die Malweise eher fein und leicht.“