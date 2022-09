von Christiane Keutner

Jahrzehntelang haben sich Harald Hilpert, Karl Volz und Martin Obser ehrenamtlich für das Weinfest engagiert. Anlässlich des Empfangs im Rathaus sind sie von Bürgermeister Martin Rupp und Klaus Gommeringer auf eigenen Wunsch verabschiedet worden. Die Nachfolger stehen bereit.

Bilder-Story Bilder vom Auftakt des Weinfests in Bermatingen Das könnte Sie auch interessieren

Harald Hilpert hat sich 16 Jahre als Hauptverantwortlicher um die Organisation gekümmert. „Es war für mich eine Herzensangelegenheit, ich habe es gerne gemacht, sonst geht das nicht. Und ich liebe es, bis ins Detail zu organisieren“, denkt Hilpert auch an viele nette und interessante Stunden mit den anderen Vereinsvorsitzenden. Sein Amt hat Klaus Gommeringer übernommen.

Spaß steht im Vordergrund

Über zwei Jahrzehnte hinweg hat Martin Obser die Finanzen in seiner Obhut gehabt. „Manchmal waren es schwere Zeiten, weil man viele Vereine unter einen Hut bringen musste. Es hat aber immer Spaß gemacht. Vor allem, wenn man sieht, wie viel Spaß die Festbesucher haben.“ Annette Maier ist seine Nachfolgerin. Erstaunlich: Sie wohnt im oberschwäbischen Ravensburg, ist bei der Suche nach einem familiären und geselligen Narrenverein mit den Kindern in die Bermatinger Bärenzunft eingetreten und außerdem beim Bermatinger Tennisclub passives Mitglied.

Bermatingen Beste Stimmung und viele Besucher beim Weinfest Das könnte Sie auch interessieren

Annette Maier hat nach eigenem Bekunden viele Freunde im Ort und sich von Kerstin Schellinger vom Tennisclub „gerne erpressen lassen“: Wenn sie den Job nicht übernehmen würde, gebe es kein Weinfest mehr, habe es augenzwinkernd geheißen. Das wollte Annette Maier nicht, zumal sie das Fest jedes Jahr besucht.

Bodensee Endlich! Meersburg feiert wieder sein Weinfest und eine neue Weinprinzessin wird gekürt Das könnte Sie auch interessieren

Helfer wollen fürs Dorf da sein

Karl Volz verlegte über rund drei Jahrzehnte hinweg die Stromleitungen fürs Fest: „Es war mir ein Anliegen, mitzuarbeiten und Verantwortung zu übernehmen für das, was am meisten gebraucht wird. Die gute Zusammenarbeit mit den Organisatoren Berthold Stehle und Harry Hilpert war immer ein Highlight.“ Sohn Markus, Mitglied beim Sportverein Bermatingen, übernimmt diese Aufgabe und holt Bruder Martin mit ins Boot: „Natürlich macht man das aus Vereinsinteresse und man will niemanden hängen lassen und fürs Dorf da sein“, erklärt er sein ehrenamtliches Engagement.