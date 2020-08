So manchem Bermatinger Einwohner ist der inzwischen 73-jährige Vinay Sansi noch als Betreiber der einstigen Kulturoase Shiva bekannt – eine Multi-Kulti-Gastronomie mit sozialökonomischem Hintergrund.

Er und seine Frau Claudia Pohl weilen einige Tage sozusagen auf „Heimaturlaub“ bei einem Bermatinger Freund.

Warum er und seine Frau Bermatingen verlassen haben? „Alles hat seine Zeit – so war es auch mit der Kulturoase Shiva“, erzählt Sansi. Es habe neue Aufgaben für zukunftsorientierte und nachhaltige sozialökonomische Projekte gebraucht. Deshalb sei er damals gerne dem Ruf des ehemaligen Polizeipräsidenten von Delhi gefolgt, sich für Menschen in Indien einzusetzen.

Vinay Sansis Maxime: „Global denken, lokal handeln“

Sansi sieht seine Rolle noch immer als „Brückenbauer zwischen den Kulturen, Religionen und Menschen unterschiedlichster sozialer Herkunft“. Und deshalb sind ihm die Maxime „global denken, lokal handeln“ sowie das unablässige Befördern der Idee des engagierten und verantwortungsbewussten Weltbürgers nach wie vor wichtige Anliegen.

Das Ehepaar Vinay Sansi und Claudia Pohl haben in Bermatingen das Restaurant „Kulturoase Shiva“ betrieben, das als „der Bermatinger Inder“ bekannt und beliebt war. Sansi knüpfte dort Kontakte zu bedeutenden Persönlichkeiten. Er ist mit Franz Alt Kreativmitglied im 1993 von Ervin Laszlo ins Leben gerufenen Club of Budapest. Die weltweite unabhängige Nichtregierungsorganisation möchte das Bewusstsein für globale Verantwortung stärken und gleichsam Katalysator sein für eine nachhaltige Welt.

Als ehrenamtlicher Botschafter und Netzwerker aktiv

Der 73-Jährige ist ein Kreativmitglied des Club of Budapest sowie Ambassador India von WeQ gemeinnützige GmbH mit Sitz in Berlin-Mitte. Und Berlin biete eben das notwendige internationale Parkett. Denn in den beiden genannten ehrenamtlichen Funktionen möchte Sansi sein Talent als Netzwerker einbringen und visionäre sowie kreative Köpfe aus Themengebieten wie beispielsweise Weltwirtschaft, Umwelt, Klima, Gesundheit zusammenbringen.

Ziel: Agro-Fotovoltaik nach Indien bringen und etablieren

Im nun jüngsten Projekt geht es um Agro-Fotovoltaik. „Ich suche deutsche familiengeführte Unternehmen, die sich mit Fotovoltaik auskennen und nicht wie große Konzerne auf Shareholder Value aus sind. Agro-Fotovoltaik soll nach Indien in ländliche Regionen gebracht werden. Es soll gezeigt werden das diese Idee funktioniert: umweltbewusste, nachhaltige Energieerzeugung, sauberes Wasser und gesunde Ernährung.“

Sansis Frau Claudia Pohl ist weiterhin im Straßenkinderprojekt Prayas aktiv. Da geht darum, Kindern in Indien Zugang zu sauberem Wasser, zu gesundem Essen und zu Bildungs- und Wohnmöglichkeiten zu verhelfen.