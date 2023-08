Was, es gibt einen Windhundrennclub in Bermatingen? Nie was davon gehört? Das wollte der Verein ändern und stellte sich der Öffentlichkeit auf der Rennbahn in Riedern vor. Dort präsentierte er sich und bezog die Besucher ein, die mit ihren Hunden aller Rassen kamen: Sie durften an einer Rallye teilnehmen und zeigen, wie verbunden sie mit ihrem Vierbeiner sind, ein Heidenspaß trotz Sommerhitze.

„Wir stellen immer wieder fest, dass Leute auch aus der Region nicht wissen, dass es einen Windhundrennverein gibt“, sagt Joe Statti, Landesgruppenvorsitzender, Moderator und Koordinator. Er und sein Team haben ein Programm vorbereitet, das alle ansprechen und informieren soll. Mit Schaurennen, vielen Erklärungen und der Vorstellung von 22 Windhundrassen, von denen elf auf dem Platz sind. Darunter der mit 90 Zentimetern Schulterhöhe größte, der irische Wolfshund, und der kleinste, das italienische Windspiel mit 38 Zentimetern Schulterhöhe. Die Windhunde sind aufgeteilt in orientalische, europäische und mediterrane Herkunft.

Unterschiedlicher Abstammung sind auch die Hunde der Halter, die sich an der Rallye beteiligten. Sie müssen sich mit ihren Schützlingen zwischen Stangen durchschlängeln, über kleine Hürden springen, durch einen Tunnel robben, ins Bälle- und Wasserbad hüpfen und auf einen Balanceball stehen. Hierbei wird Wert auf die Zusammenarbeit und das Vertrauensverhältnis zwischen Mensch und Tier gelegt.

Besucher loben Programm

Die Teilnehmer sind mal mehr, mal weniger erfolgreich: Vor einer der schwierigsten Aufgaben kapitulieren einige: Robben durch eine raschelnde Plastikröhre. Trotz Lockmittel, Leckerli-Paste aus der Tube. Sie zeigen sich aber an den anderen Stationen souverän. Unter den Teilnehmern sind Lena und Anja Schäfer aus Markdorf mit ihrem Bordercollie Shadow. Seit er vor fünf Jahren in der Familie aufgenommen wurde, trainieren die Mitglieder mit ihm – und er mit ihnen. Denn die agile Rasse will drei, vier Stunden beschäftigt werden. Was das Besondere an ihm ist? „Er ist ein Quatschkopf, er hat immer ein bissle Unsinn im Kopf“, sagt Mutter Anja Schäfer. Was sie besonders an ihm mögen ist seine Persönlichkeit. „Er passt zu uns wie ein Kind. Das letzte Kind hat Fell, sagt man ja immer“, witzelt sie, während ihre neunjährige Tochter Lena Shadow lockt, dass er zwischen ihren Beinen durchläuft.

Erst 16 Monate ist L´Unico, das italienische Windspiel, mit dem sich die elfjährige Josie Fengels aus Kölliken/Schweiz durch die Stangen windet. Er stammt aus der familieneigenen Zucht „Zarloushas´s Passione“. Die Leidenschaft für die Winzlinge spiegelt sich in den Merkmalen der Zucht wider: „Auch wenn wir auf Schönheit und Leistung züchten, sind uns ein soziales Wesen und die Gesundheit am wichtigsten“, sagt Mama Melanie Tellici. Der „superschöne Tag“ ist dann auch wie gemacht, um die Windspiele weiter an Trubel und andere Hunde zu gewöhnen.

Aus dem spanischen Tierschutz stammt die zweijährige Püppi, ein Podenco Andaluz. Sie wurde als Welpe aus einem Mülleimer gezogen, weil sie so laut gefiepst hatte. Über den Verein Galgohilfe kam sie zuerst in eine Pflegefamilie und nun fest zu Sybille Herbe aus Konstanz-Litzelstetten, erzählt Mutter Gisela Köhns aus Überlingen. Beide sind total angetan: „Die Vereinsmitglieder gehen auf die Hunde ein, alles ist gut organisiert, die Infos sind sehr hilfreich, es herrscht entspannte Atmosphäre und als Neuankömmlinge fühlt man sich gleich willkommen“, sagt Gisela Köhns. Ihre Tochter sagt: „Die Hunderallye macht total Spaß. Es gibt schöne Hindernisse von einfach bis herausfordernd, wir sind total begeistert.“ Begeistert sind sie auch von ihrem Vierbeiner: Sie schätzen seine Sanftheit, dass er sehr verträglich, intelligent, gelehrig und verschmust ist, mögen aber auch seinen Eigensinn. So interessiert sich ihr Windhund nicht die Bohne für den unechten Hasen als Lockmittel, sondern mehr für die Gerüche auf der Rennbahn. Dass sie diese überhaupt benutzen dürfen, finden alle drei großartig.