Mit der Gemeinde ist Antonino Lamanna sehr vertraut: Der neue Ortsbaumeister ist hier aufgewachsen. Zwar ist er mit seiner Familie im Alter von 13 Jahren nach Markdorf gezogen, doch in Bermatingen leben noch Verwandte und er blieb dem Sportverein Bermatingen treu: jahrelang als Schiedsrichter, als Spieler in der Zweiten Mannschaft und seit 2022 als stellvertretender Vorsitzender. „Meine Wurzeln habe ich hier und mein Herz schlägt für Bermatingen“, sagt der 33-Jährige, der viele Leute im Ort kennt – und den viele kennen. Zuvor war der gelernte IT-System-Kaufmann, der sich bei der IHK Weingarten zum Wirtschaftsfachwirt weitergebildet hatte, seit 2020 Breitbandkoordinator im Landratsamt.

„Die vielfältige Aufgabenstellung und die Verbundenheit zum Ort“, begründet er seine Bewerbung bei der Gemeinde, über deren Erfolg er sich sehr gefreut hat. Er fühle sich sehr wohl im Rathaus, wurde herzlich empfangen. Jeder habe ein offenes Ohr und er schätzt das „tolle Miteinander“. Seine Aufgabe sieht er als Herausforderung. „Man muss sich in die Strukturen einarbeiten und braucht dafür natürlich etwas Zeit. Aber es macht Spaß und ich werde von wirklich allen Kollegen unterstützt. Wir sind ein Team, man hilft sich. Ich habe keine Bedenken, dass wir das alles nicht gemeinsam meistern.“

Gleich zwei Mammutprojekte stehen in der Zukunft an: Die Begleitung des Baus des Feuerwehrhauses und der Überbauung des ehemaligen Sportplatzes „In der Breite“. Hinzu kommen Renovierungen und energetische Sanierungen an Gemeindegebäuden. Hilfreich sind da auch seine privaten Erfahrungen beim Planen und Umbauen einer Wohnung und seinem jetzigen Hausbau, bei dem er, wo es geht, mit Hand anlegt. Seit 2018 ist Antonino Lamanna verheiratet und er hat einen dreijährigen Sohn.

Antonino Lamanna liest gern, bevorzugt Biografien, mag Gartenarbeit und natürlich Fußball. Daumen drückt er für seine Lieblingsmannschaften SC Freiburg und Juventus Turin.