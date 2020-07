Bermatingen vor 3 Stunden

Mein Garten: Bei Ingrid Müller herrscht ein Mix aus Ordnung und gezähmter Natur

Sie braucht Weitsicht – und den hat Ingrid Müller in ihrem Garten in Bermatingen. Zum einen liegt er am Rand einer Bebauung mit Blick auf Felder, Wald und Pferdeweide, zum anderen hat sie ihn so gestaltet, dass man meint, man sitzt im weitläufigen Terrain, ist aber dennoch für sich.