von Christiane Keutner

Inzwischen sind 28 Geflüchtete aus der Ukraine in Bermatingen angekommen. Und ihre Zahl nimmt zu. Peu à peu können 40 im Hotel Buchberg untergebracht werden, die ersten 18 sind dieser Tage eingezogen.

Im ehemaligen Hotel Buchberg finden Geflüchtete aus der Ukraine vorübergehend eine neue Heimat. | Bild: Christiane Keutner

Bermatingens Integrationsbeauftragte Tatiana Ayala-Cerna hatte dem Gemeinderat einen Überblick über die aktuelle Situation gegeben und Integrationsprojekte vorgestellt, an denen man unabhängig von Staatszugehörigkeit oder Geflüchtetenstatus teilnehmen kann; es ist sogar erwünscht.

Vom Übersetzen bis zur Unterkunft: Etliche Menschen bieten Hilfe

Zehn Ukrainer sind bis auf Weiteres bei Bekannten oder Verwandten in privaten Wohnungen untergebracht. Um rund einen Monat hatte sich die Aufnahme der Flüchtlinge im ehemaligen Hotel Buchberg verzögert. Die Suche nach ehrenamtlichen Dolmetschern vor Ort war erfolgreich: Sieben Menschen mit englischen, ukrainischen und russischen Sprachkenntnissen haben sich gemeldet. Vier Personen wollen sich anderweitig ehrenamtlich einbringen und beispielsweise bei der Ankunft und beim Einleben in Bermatingen, beim Aufbauen von Kontakten und bei der Renovierung von Unterkünften helfen. Drei Personen boten Wohnungen oder Zimmer an.

Seit Mitte April finden immer dienstags von 10 bis 13 Uhr im Mesnerhaus Sprechstunden mit Sozialarbeiterin Eva Grundl statt, um die Organisation und Abläufe in der Gemeinde etwas effektiver zu gestalten und den Betroffenen eine feste Zeit vor Ort anzubieten. Die Sprechstunden sind offen für alle Personen mit Migrationshintergrund.

Orientierung zu beruflichen und persönlichen Perspektiven geben

Um die Integration zu vereinfachen, sind die von der Gemeinde veranstalteten Projekte grundsätzlich allen Bürgern zugänglich, so Ayala-Cerna, die bisherige nannte: individuelle Beratung, Kooperation mit dem Welcome-Center Bodensee-Oberschwaben, einmal im Monat kostenlose individuelle Beratung im Rathaus, die auch dieses Jahr weiter angeboten werde. Das Ziel sei, Flüchtlingen oder Menschen mit Migrationshintergrund eine Orientierung zu ihren beruflichen und persönlichen Perspektiven zu geben, sie beispielsweise über staatliche Programme, den aktuellen Arbeitsmarkt und Informationen über die Ausbildung zu informieren.

Die Bemühungen um Integration begannen 2021 mit der Interkulturellen Woche. Als Teil des Programms gab es einen Begegnungsweg, beschildert mit Themen über Interkulturalität und Geschichten über Migration in Bermatingen und Ahausen sowie Information über die aktuell in der Gemeinde lebenden Flüchtlinge. Spaß machte das Interkulturelle Fußballturnier für Kinder und Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund in Kooperation mit dem SV Bermatingen und Fußballer-Gästen aus Markdorf.

Gemeinde und Familientreff mit regelmäßigen Angeboten

Dieses Jahr sind mehrere Projekte geplant: Zum einen Treffen für Flüchtlinge aus der Ukraine. Die Gemeinde und der Familientreff im Mesnerhaus wollen regelmäßig solche Angebote machen. Dabei sollen sich die hilfsbedürftigen Menschen unter anderem auch darüber informieren können, wie sie einen Sozialhilfeantrag stellen oder welche Behörde für die jeweiligen Anliegen zuständig ist. Es wurde auch eine Spezialistin in Traumatherapie kontaktiert, die sich bereit erklärte, bei Bedarf an diesen Treffen teilzunehmen, gegebenenfalls mithilfe eines Dolmetschers.

Ein weiteres Projekt ist das gemeinsame Kochen: Schon früher geplant, aber wegen der Pandemie verschoben, dient das gemeinsame Schnippeln, Brutzeln und Essen dem interkulturellen Austausch und um die deutsche Sprache zu üben und zu verbessern. Die Termine werden rechtzeitig veröffentlicht, kündigte Ayala-Cerna an.

Blick auf die Zahlen 52 Flüchtlinge leben momentan in Bermatingen und Ahausen. 13 stammen aus Syrien, sechs aus Tschetschenien/Russland, 28 aus der Ukraine und fünf aus China. Eine Person hat einen Integrationskurs, den sogenannten Alphabetisierungskurs absolviert, zwei haben die B1-Sprachprüfung bestanden, vier Frauen die Ausbildung zur Zahnarzthelferin, Friseurin, Erzieherin und Kinderpflegerin absolviert.

Interkulturelles Sommerfest im Mesnerhaus

Die Interkulturelle Woche 2022 wird mit anderen Städten und Gemeinden des Bodenseekreises organisiert. Termin und Programm werden voraussichtlich Ende September/Anfang Oktober bekannt gegeben. Fest steht das Datum des Interkulturellen Sommerfests am 15. Juli im Mesnerhaus. Ein weiteres mögliches Projekt, das sich noch in der Planung befindet, könnte ein Frauenkurs sein, in dem Alltagsthemen wie beispielsweise die deutsche Gesellschaft, Ämter, Kultur, Schule, Familie, Sprache, Arbeit für Flüchtlinge und Migrantinnen Themen sind.

Vorbereitungen für zweite Unterkunft laufen

Und was macht der geplante Bau der zweiten Unterkunft in Bermatingen, den der Kreistag im März nach der kurzfristigen Zusage der Kostenübernahme seitens des Regierungspräsidiums in Karlsruhe beschlossen hatte? Wie Pressesprecher Lars Gäbler auf Anfrage mitteilte, befindet sich das Bau- und Liegenschaftsamt aktuell in den Vorbereitungen und Ausschreibungen. Geplant sei eine baugleiche Unterkunft mit insgesamt 44 Plätzen. Die Fertigstellung sei für 2023 anvisiert, allerdings könne man hier aufgrund aktueller Lieferengpässe und dem damit einhergehenden Baustoffmangel keine verlässliche Aussage treffen.